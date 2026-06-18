허원 경기도의원 “제11대 건설교통위원회, 경기도의 길과 기반을 함께 만들어온 시간”



▲ 허원 건설교통위원장이 제391회 정례회 제1차 건설교통위원회 회의에서 임기 동안 함께 협력해 온 상임위원들과 집행부 공직자들에게 감사의 뜻을 전하며 회의를 주재하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회가 제11대 전반기 공식 상임위 활동을 성료하며 그간의 성과를 돌아보고 협력 기관에 사의를 표하는 자리를 가졌다.허원 건설교통위원장(국민의힘, 이천2)은 지난 16일 개최된 제391회 정례회 제1차 건설교통위원회 회의를 주재하며, 그동안 상임위 의정 활동에 헌신해 온 소속 위원들과 도청 집행부 및 유관 기관 관계자들에게 감사의 메시지를 전달했다.허원 위원장은 “건설교통위원회 위원장으로서, 또 한 명의 의원으로서 제11대 건설교통위원회에서 함께해 주신 모든 위원님들께 진심으로 감사드린다”라며 각 지역구와 민생 현장을 대변해 상임위 발전과 정책 대안 마련에 힘을 모아준 위원들의 노고를 격려했다.특히 상임위 운영의 협치 정신을 강조하며 “정당은 달라도, 지역은 달라도 경기도의 도로와 교통, 철도, 하천, 항만물류를 더 낫게 만들자는 마음은 같았다”라며 “그 마음이 도민의 안전과 이동권, 경기도 기반시설 발전을 위한 의정활동의 힘이 되었다”고 소회를 밝혔다.이어 도민의 삶의 질 향상을 위해 실무 전선에서 긴밀히 소통해 온 행정 부서와의 파트너십도 언급했다. 허 위원장은 경기도 건설국, 건설본부, 교통국, 철도항만물류국 등을 향해 “때로는 의회의 요구가 무겁고 어려웠을 것”이라면서도 “현장에서 묵묵히 답을 찾고 도민을 위해 애써주신 공직자와 관계자 여러분께 깊이 감사드린다”고 사의를 전했다.또한 교통 및 도시 인프라 행정이 지닌 거시적 가치를 짚어내며 중요성을 역설하기도 했다. 허 위원장은 “경기도의 도로, 철도, 교통, 하천, 항만물류는 단순한 시설이 아니라 경기도의 큰 줄기이자 대한민국 산업을 움직이는 기반”이라며 “그 일을 현장에서 해내고 있다는 자부심을 가져주시길 바란다”고 공직 사회의 사기를 북돋았다.허원 위원장은 “건설교통위원장으로서, 그리고 이천을 대표하는 한 명의 의원으로서 함께했던 시간과 마음을 잊지 않겠다”라며 “앞으로도 각자의 자리에서 경기도의 내일을 위해 힘써주시길 바란다”고 향후 지속적인 도정 발전을 당부하며 발언을 맺었다.양승현 리포터