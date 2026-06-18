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국악의 멋과 흥 전하는 강서 ‘풍류26’

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24일 강서아트리움서 7개 무대


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서울 강서구 ‘풍류26’ 공연 포스터.
강서구 제공


서울 강서구는 오는 24일 우리 민족 고유의 흥을 이어 가는 전통문화 예술 공연 ‘풍류26’을 연다고 18일 밝혔다. 구는 “우리의 소리와 전통 예술을 가까이에서 즐기고 강서구의 국악예술인들이 활동 무대를 넓히기 위한 공연”이라고 소개했다.

공연은 ‘멋스럽고 풍치 있게 노는 일’이라는 정신을 담아 민요를 재해석한 무대부터 트로트와 접목한 마당극까지 다채롭게 꾸려진다. 오후 6시 강서아트리움에서 100분간 7개의 무대가 진행된다. 예약 없이 공연 시작 10분 전까지 선착순으로 입장하면 된다.

먼저 경기지역 대표 민요인 ‘방아타령’ ‘긴아리랑’ ‘창부타령’을 재해석한 기악 합주 공연이 펼쳐진다. 고풍스러운 흥취를 멋스러운 춤사위로 엮어낸 ‘장구춤’, 변검술에 탈춤을 접목한 ‘양반변검’이 이어진다. 애절하면서도 흥겨운 여창 가곡 ‘평롱’(平弄)도 선보인다. 국가무형문화유산 이수자인 김지립 무용가가 재해석한 살풀이춤 ‘나르리’도 볼 수 있다. 판소리 심청가를 트로트와 접목한 마당극 ‘뺑덕’ 등이 웃음과 감동을 선사한다.

진교훈 구청장은 “이번 공연으로 구민들이 우리 국악의 멋과 흥을 가까이에서 생생하게 느낄 수 있기를 바란다”고 밝혔다.


김주연 기자
2026-06-19 20면
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