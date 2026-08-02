주민 손으로 마을정원 가꾸는 구로

무단투기 상습지역 녹지 탈바꿈

장인홍 구청장 “녹색공간 확충”



‘마을정원 식재 행사’에서 장인홍(가운데) 구로구청장이 식물을 심고 있다.

구로구 제공

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서울 구로구는 고척1동 일대에서 ‘마을정원사와 함께하는 우리동네 마을정원 식재 행사’를 지난달 29일 열었다고 2일 밝혔다. 행사는 주민과 함께 유휴 공간을 정원으로 재조성하고 정원문화를 확산하기 위해 기획됐다.대상지는 고척1동 3마을마당이다. 화살나무, 나무수국, 정원장미 등을 심어 무단투기 상습지역을 녹색 공간으로 탈바꿈시켰다. 지난해 시작된 마을정원은 주민 주도로 추진되는 지역 맞춤형 사업이다. 마을정원사들이 정원 설계와 조성은 물론, 지역 특성에 맞춘 식재 선정과 유지관리까지 전 과정에 참여한다. 이들은 구 정원지원센터에서 정원의 이해, 식물 조성 및 관리, 병해충 대응 등 정원 관리에 필요한 이론과 실습 교육을 2개월간 이수했다.장인홍 구청장은 “자발적 참여로 정주 여건을 개선하고 미관을 함께 살렸다는 점에서 의미가 크다”라며 “앞으로도 주민을 위한 녹색 공간을 지속 확충해 나가겠다”라고 말했다.이범수 기자