서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

9월부터 서울도 ‘모두의카드’… 청년혜택 만 39

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서초에서 주차 어디에 하지? 공영주차장 25곳 실

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

송파 어린이라면 ‘박,캉스’ 떠나요

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

용왕산서 로맨틱 불꽃크루즈 볼까

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

주민 손으로 마을정원 가꾸는 구로

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

무단투기 상습지역 녹지 탈바꿈
장인홍 구청장 “녹색공간 확충”


  •
‘마을정원 식재 행사’에서 장인홍(가운데) 구로구청장이 식물을 심고 있다.
구로구 제공


서울 구로구는 고척1동 일대에서 ‘마을정원사와 함께하는 우리동네 마을정원 식재 행사’를 지난달 29일 열었다고 2일 밝혔다. 행사는 주민과 함께 유휴 공간을 정원으로 재조성하고 정원문화를 확산하기 위해 기획됐다.

대상지는 고척1동 3마을마당이다. 화살나무, 나무수국, 정원장미 등을 심어 무단투기 상습지역을 녹색 공간으로 탈바꿈시켰다. 지난해 시작된 마을정원은 주민 주도로 추진되는 지역 맞춤형 사업이다. 마을정원사들이 정원 설계와 조성은 물론, 지역 특성에 맞춘 식재 선정과 유지관리까지 전 과정에 참여한다. 이들은 구 정원지원센터에서 정원의 이해, 식물 조성 및 관리, 병해충 대응 등 정원 관리에 필요한 이론과 실습 교육을 2개월간 이수했다.

장인홍 구청장은 “자발적 참여로 정주 여건을 개선하고 미관을 함께 살렸다는 점에서 의미가 크다”라며 “앞으로도 주민을 위한 녹색 공간을 지속 확충해 나가겠다”라고 말했다.


이범수 기자
2026-08-03 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

휴가 중 청년 찾은 오세훈…“부모 형편에 꿈 작아져

서울런 회원·대학생 멘토 80명과 소통 무더위 쉼터·성수대교 점검 등 현장 일정

성동에는 ‘청렴 DNA’가 있다[현장 행정]

구민과 함께하는 청렴콘서트

안전요원 더해 부모 걱정 덜었다… 모두 신나는 마포

유동균 구청장, 워터파크 점검

재개발 지연? 용산에선 어림없다

자치구 첫 갈등관리조정관 위촉 김경대 청장 “정비사업 차질없게”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr