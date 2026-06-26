‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 명일근린공원 ‘아이드림 동행정원’ 준공 현장 점검

주민과 함께 만든 숲놀이터… 6억원 예산 확보로 안전하고 쾌적한 가족공원 조성

주민성원으로 추가 공사 진행중에 있어



아이드림 동행정원 ‘앨리스 유아숲체험원’ 준공현장을 살피는 박춘선 시의원. 서울시의회 제공



공원 숲속 자연과 함께 하는 숲놀이터. 서울시의회 제공

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‘강동엄마’ 박춘선 서울시의회 의원(국민의힘, 강동3)은 최근 명일근린공원 내 조성된 ‘아이드림 동행정원’ 준공 현장을 찾아 사업 추진 결과를 점검, 주민들과 함께 공원 이용 환경을 살폈다.이번 사업은 노후 놀이시설을 철거하고 체험형 놀이시설과 다양한 수목을 식재해 가족 친화형 숲놀이터를 조성하고자 추진됐다. 총 6억원의 예산은 박 의원이 특별교부금 등 사업비로 확보한 것으로, 지난 2025년 10월 착공에 들어가 약 1년 2개월 만인 2026년 12월 말 성공적으로 준공됐다.박 의원이 확보한 예산으로 새 단장을 마친 명일근린공원 ‘아이드림 동행정원’은 기존의 숲놀이터를 자연친화형 체험 공간으로 재조성한 것이 특징이다. 또 주변 수목 식재와 녹지 환경을 대대적으로 정비함으로써, 아이와 가족이 함께 자연을 만끽하며 휴식할 수 있는 도심 속 힐링 공간으로 탈바꿈했다.특히 사업이 완료된 이후에도 주민들로부터 시설 보완과 편의시설 확충에 대한 다양한 의견이 이어지고 있으며, 이를 반영한 추가 정비공사가 현재 강동구 예산으로 진행되고 있다. 이는 주민들의 적극적인 참여와 의견이 실제 사업으로 이어진 사례라는 점에서 의미를 더하고 있다.박 의원은 “명일근린공원은 아이들과 주민들이 가장 많이 찾는 생활공원인 만큼 안전하고 쾌적한 공간으로 조성하는 것이 무엇보다 중요했다”며 “예산 확보부터 사업 추진까지 주민들과 꾸준히 소통하며 함께 만들어 온 결과여서 더욱 뜻깊게 생각한다”고 감회를 전했다.이어 “공원이 완공으로 끝나는 것이 아니라 주민들이 이용하면서 느끼는 불편 사항을 지속적으로 개선해 나가는 것이 중요하다”며 “현재 진행 중인 추가 정비공사도 차질 없이 마무리될 수 있도록 끝까지 살피고, 앞으로도 주민들이 체감할 수 있는 생활환경 개선 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.박 의원은 그동안 명일근린공원뿐만 아니라 학마루공원(고덕2동), 샛마을공원(명일동) 등 관내 공원 환경 개선과 생활 SOC 확충을 위한 예산 확보에 앞장서 왔다. 또한 현장을 최우선으로 삼고 주민들의 목소리를 경청하는 ‘강동엄마’의 마음으로, 생활밀착형 사업들을 세심히 살펴 지역의 실질적인 변화를 이끌어내겠다고 포부를 밝혔다.류정임 리포터