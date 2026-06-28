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도봉구, 성장기 아이들 거북목 관리한다

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“학생 척추 건강을 체계적으로 살핀다”

서울 도봉구는 오는 10월까지 초등학교 5학년 2000여명을 대상으로 거북목 검진을 실시한다고 28일 밝혔다.

구는 초등학교 5학년인 10~11세 시기는 급성장기가 시작되는 시기로 경추 변형 진행 속도가 빨라 거북목에 대한 조기 발견과 치료가 중요하다고 설명했다. 검진은 고려대 부설 척추측만증연구소에서 맡았다. 먼저 모든 학생을 대상으로 태블릿 기반의 경추 스크리닝 장비인 ‘넥체커’(측면 촬영)를 이용한 검사를 실시한다. 이어 1차 검사에서 경추 기울기가 9도 이상으로 나타난 학생은 디지털 임상 영상 장비인 ‘폼체커’(전방위 촬영)를 활용한 정밀검사를 추가로 진행한다.


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서울 도봉구 방학동 구청 청사 전경.
도봉구 제공


정밀검사 결과 경추 변형 각도가 12도 이상인 학생에게는 종합적인 검진 결과지와 함께 올바른 자세 교정 안내서를 배부해 올바른 자세 형성을 돕는다. 18도 이상 변형이 관찰되는 학생은 지속적인 관찰을 지원하고 병원 진료를 연계한다.

구 관계자는 “거북목은 성장기 아동의 자세 습관과 밀접한 관련이 있는 만큼 조기 발견과 관리가 중요하다”며 “학생들의 척추 건강을 체계적으로 살피고 필요한 경우 적절한 치료까지 연계해 건강한 성장을 지원하겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
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