올여름 동네 곳곳에 피서지 생긴다…강북구, 물놀이시설·바닥분수 운영

오는 7월 4일부터 8월 23일까지



지난해 개장한 벌말어린이공원 물놀이장에서 아이들이 물놀이를 즐기고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강북구는 여름철을 맞아 가족들이 집 가까운 공원에서 안전하고 시원하게 여름을 보낼 수 있도록 공원 물놀이시설을 운영한다고 29일 밝혔다.구는 오는 7월 4일부터 8월 23일까지 벌말어린이공원, 고갯마루어린이공원, 우이동만남의광장 등 3곳에서 물놀이장을 운영한다. 고갯마루어린이공원과 우이동만남의광장은 지난해 정비공사로 새롭게 단장한 공원으로 올여름 처음으로 물놀이장을 선보인다.물놀이장은 매주 월요일을 제외하고 운영된다. 평일에는 오후 1시부터 4시까지 총 3회, 주말과 공휴일에는 낮 12시부터 오후 5시까지 총 5회 열린다. 회차별 50분간 가동 후 10분간 휴식하는 방식이다.수유일어린이공원, 색동어린이공원, 미아9-1어린이공원, 삼양마을마당, 미아8구역, 솔밭근린공원, 벌말어린이공원, 희망어린이공원에서는 9월 30일까지 바닥분수와 계류시설을 운영한다. 매일 오후 1시·2시·3시에 30분간 가동한 뒤 30분간 휴식한다.북서울꿈의숲 물놀이시설도 8월 30일까지 주말과 공휴일에 운영된다. 오후 12시·2시·4시 하루 3회 운영되며, 회차별 40분간 가동 후 20분간 휴식한다.구는 안전한 물놀이 환경 조성을 위해 시설물을 수시로 점검하고 위생관리를 실시한다. 이용객은 수질 관리를 위해 수영복·수영모(또는 모자)를, 기저귀 착용 영유아는 방수 기저귀를 착용해야 한다. 우천이나 시설 점검 등 운영이 어려울 때는 이용객의 안전을 위해 운영을 일시 중단한다.구 관계자는 “쾌적하고 안전한 물놀이 환경을 유지할 수 있도록 시설 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.송현주 기자