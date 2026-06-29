‘정부 3대 메가 프로젝트’에 경남 기대와 우려 교차…존재감 과제

피지컬 AI 사업 탄력 기대

창원 제조 AI 실증사업 주목

반도체 투자 서남권 집중에

지역 정치권·경제계 우려도

“경남 전략산업 지원 구체화해야”



29일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 3대 메가 프로젝트 국민보고회에서 참석자들이 정책발표를 듣고 있다. 2026.6.29. 청와대통신사진기자단



경남 창원국가산업단지 전경. 서울신문DB

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정부가 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’를 발표하며 서남권 반도체 생산기지 조성 등에 대규모 투자를 예고한 가운데 경남에서는 기대와 우려가 엇갈리고 있다.정부가 국가 전략산업 육성 의지를 밝힌 데 대해 공감하면서도, 경남도는 제조업 기반과 국가 전략산업 집적도를 고려할 때 경남에 대한 전략적 고려가 부족하다는 입장을 내놨다. 정치권과 지역 경제계에서도 향후 후속 사업과 투자 배분 과정에서 경남의 역할이 보다 구체화해야 한다는 목소리가 나온다.이재명 대통령은 29일 청와대 영빈관에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에서 반도체를 비롯한 국가 전략산업 육성 계획을 발표했다.정부는 서남권을 제2의 반도체 생산 거점으로 조성하고 충청권을 첨단 패키징 거점으로 육성하는 등 대규모 투자를 추진하겠다는 구상을 내놨다.도는 이날 입장문을 통해 정부가 제시한 국가 비전과 방향성에는 공감한다고 밝혔다. 다만 국가 경제 안보 산업의 바탕을 이루는 경남에 대한 전략적 고려가 충분히 반영되지 않았다고 평가했다.도는 특히 정부가 제시한 피지컬 인공지능(AI) 프로젝트와 관련해 경남이 핵심 거점이 되어야 한다고 강조했다.도는 “피지컬 AI는 로봇과 자율 제조, 자율 운항 등 실제 산업 현장을 기반으로 구현되는 기술”이라며 “창원의 기계·로봇·방산·원전 산업과 거제의 조선해양 클러스터, 사천·진주의 우주항공 산업, 김해·양산의 제조업 집적지는 대한민국에서 찾아보기 어려운 피지컬 AI 산업 기반”이라고 밝혔다.이어 “정부가 발표한 피지컬 AI 프로젝트는 거점과 예산이 구체적으로 제시되지 않았다”며 “경남을 국가 피지컬 AI 거점으로 지정하고 실행 계획과 예산을 반영해야 한다”고 주장했다.반도체 산업과 관련해서도 경남은 남부권 반도체 벨트에 영남권이 포함되어야 한다는 입장이다.도는 “서남권 중심의 반도체 벨트 구상은 의미가 있지만 호남권에만 머문다면 완전한 산업 벨트가 될 수 없다”며 “창원·김해의 정밀 기계·전력 반도체 제조 역량과 밀양 나노융합 국가산단 등을 활용해 경남을 포함한 남부권 반도체 벨트를 구축해야 한다”고 밝혔다.또 “수도권과 충청권, 호남권, 영남권을 연결하는 K-반도체 벨트가 구축되어야 국가 경쟁력이 높아질 수 있다”며 경남 반도체 특화단지 지정 필요성도 제기했다.도는 이와 함께 특정 지역에 기업 투자와 정부 지원이 동시에 집중될 경우 지역 간 산업 불균형이 심화할 수 있다고 우려했다.도는 “민간 투자와 정부 보조금이 특정 권역에 집중되면 다른 지역은 투자와 재정 지원 모두에서 소외될 수 있다”며 “피지컬 AI와 소형모듈원전(SMR) 등 경남의 국가 전략산업에 대한 별도 지원 체계가 필요하다”고 밝혔다.경남도는 앞으로 부산·울산 등 영남권 지방자치단체와 공동 대응하고 지역 정치권과 협력해 관련 사업 유치와 예산 확보에 나설 계획이다.반면 정치권에서는 아쉬움을 나타냈다.국민의힘 경남도당위원장인 강민국 국회의원은 이날 성명을 내고 “국가 미래 산업 전략이 특정 권역 중심으로 추진되면서 영남권이 상대적으로 소외되고 있다”고 주장했다.강 의원은 “대선 과정에서 약속했던 우주항공 산업 육성과 AI 기반 제조 혁신, 부울경 메가시티 등 경남 관련 핵심 공약 추진 상황은 뚜렷하게 보이지 않는다”며 “지역 균형 발전은 특정 지역에 집중적으로 투자하는 것이 아니라 모든 지역에 공정한 기회를 제공하는 것”이라고 밝혔다.지역 경제계에서도 기대와 우려가 교차한다.한 지역 경제계 관계자는 “국가 차원의 대규모 산업 프로젝트가 추진되는 것은 긍정적이지만 반도체를 비롯한 미래 산업 투자가 특정 권역 중심으로 집중될 경우 제조업 기반이 강한 경남의 역할이 상대적으로 축소될 수 있다는 우려도 있다”고 설명했다.이어 “경남은 제조업과 우주항공, 원전, 조선 산업 등 국가 전략산업의 핵심 거점인 만큼 정부의 후속 사업에서 경남의 역할과 투자 계획이 보다 구체적으로 제시될 필요가 있다”고 덧붙였다.지역에서는 이번 발표 성패가 투자 규모 자체보다 후속 사업 선정과 예산 배분 과정에 달려 있다는 평가도 나온다.경남도는 정부 프로젝트와 연계할 수 있는 후속 사업을 발굴하고 국가 AI 컴퓨팅 센터 유치, 제조 AI 확대, SMR 산업 육성 등과 연계한 대응 전략을 마련할 방침이다.창원 이창언 기자