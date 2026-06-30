서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, 전국 첫 ‘유니버설디자인 택시’ 시범 운

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“365일 날씨 걱정 없이 놀아요”…‘점프’로 스

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

폭염 잡는 노원구 ‘차열 페인트 특화지구’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 중구 신중앙시장, 장마철 맞이 ‘클린데이’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강동 “올여름 한강서 수상스포츠 즐겨요”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

8월 7일까지 카약·윈드서핑 등 체험


  •
지난해 8월 미사경정공원에서 진행된 강동구 ‘레저카누 교실’에서 참가자들이 카누를 배우고 있다.
강동구 제공


서울 강동구는 7월 20일부터 8월 7일까지 뚝섬 윈드서핑장과 미사경정공원에서 ‘여름 수상스포츠 체험 교실’을 운영한다고 29일 밝혔다. 도심에서 수상스포츠를 즐길 수 있도록 마련된 이번 프로그램은 윈드서핑, 패들보드, 카약, 레저카누 등으로 구성됐다.

윈드서핑 교실은 7월 20~30일 뚝섬 윈드서핑장에서 운영된다. 중학교 1학년 이상 구민이면 누구나 신청할 수 있고, 회차별 20명씩 5회에 걸쳐 총 100명을 모집한다. 8월 3~7일 미사경정공원에서 진행되는 레저카누 교실은 구청 카누선수단이 사회공헌 활동의 하나로 참가자들을 지도한다. 초등학교 3학년 이상 구민이면 신청할 수 있으며, 회차별 35명씩 10회에 걸쳐 총 350명을 모집한다.

구는 체험 기회가 상대적으로 부족한 아동을 위해 지역아동센터 등과 연계한 무료 특별 강습도 운영한다. 참여를 희망하면 구청 홈페이지를 통해 윈드서핑 교실은 6월 29일부터 7월 3일까지, 레저카누 교실은 7월 20일부터 24일까지 신청할 수 있다. 이수희 구청장은 “참가자들이 안전하게 수상스포츠를 즐길 수 있도록 준비와 운영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-06-30 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

9월엔 안양천에서 나이스 샷! 영등포구, 서울 최초

26일 ‘제2파크골프장 준공 기념 현판식’

서울 강서구, 강서유통시장 온라인 판로 확대 돕는다

검색광고·배너광고·네이버밴드 운영 지원 등

아이 행복해~ 유니세프 재인증 받은 성북

한국 첫 아동친화도시 4차 인증

“지난 4년간 강동 정상화… 앞으로 4년, 대도약

이수희 서울 강동구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr