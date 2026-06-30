서울 중구, 을지명보 골목상권 ‘문화관광 상권’으로 키운다

중기부 주관 ‘유망골목상권 육성사업’ 선정



중구 을지명보 골목형상점가

서울 중구 ‘을지명보 골목형상점가’ 전경.

중구 제공



김길성 서울 중구청장

김길성 서울 중구청장

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서울 중구는 을지명보 골목형상점가가 중소벤처기업부가 주관한 ‘2026년 유망골목상권 육성사업’ 공모에 선정됐다고 30일 밝혔다.구는 민관협력 상권관리 기구인 서울중구상권발전소, 을지명보 골목형상점가 상인회와 컨소시엄을 꾸려 이번 공모에 참여했다. 구는 공모로 확보한 국비 2억 3000만원 등 총 4억 6000만원을 들여 이 상점가를 역사·문화·관광이 어우러진 체류형 문화관광 상권으로 키울 계획이다.이곳은 명동·충무로·을지로를 잇는 도심 관광벨트 중심에 있다. 가까이엔 충무공 이순신 생가터와 충무로 영화거리, 서울영화센터 등 역사·문화 자원도 풍부하다. 노포와 골목길, 을지로 특유의 레트로 감성이 매력적이다.구는 상권 브랜드와 굿즈 개발부터 야간 체류형 축제 개최, 디지털 사이니지 설치, 상인 대상 상품 경쟁력 강화까지 지원할 계획이다. 특히 충무공 생가터의 역사를 담은 콘텐츠를 개발하고, 다국어 QR 관광안내 시스템을 구축한다.서울영화센터와 협력해 지역 축제도 개최한다. 배우 등과 함께하는 거리행사 등으로 상권의 매력을 알린다.김길성 구청장은 “을지명보 골목형상점가를 지속 가능한 체류형 문화관광상권으로 조성해 지역경제에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.김주연 기자