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취득세 처리 AI로 80% 빠르게… ‘강남형 택스위키’ 구축

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지방세 업무, 디지털 자산 전환
실무지식 플랫폼으로 행정혁신

서울 강남구는 취득세 민원을 더 정확하고 빠르게 처리하기 위해 인공지능(AI) 기반의 실무지식 플랫폼인 ‘강남형 택스위키(G-TaxWiki)’를 구축하고 본격 운영에 들어간다고 30일 밝혔다. 구는 이번 시스템 구축으로 민원 처리 시간이 최대 80% 줄어들 것으로 기대하고 있다.

강남구는 고가 주택 거래나 법인 부동산 취득세 중과세처럼 복잡한 세무 쟁점이 많은 지역이다. 하지만 그동안은 담당자가 방대한 법령과 과거 사례를 일일이 찾아봐야 해 처리 시간이 오래 걸렸다. 특히 담당자가 바뀌면 업무 노하우가 이어지지 않아 어려움을 겪었다. 이에 구는 택스위키를 구축했다. 법령 변화 대응도 강화됐다. 이번 사업은 개인 경험에만 의존하던 지방세 업무를 디지털 공동 자산으로 전환한 차별화된 행정혁신 사례로 꼽힌다.

강남구 관계자는 “취득세 민원은 구민 재산권과 직결되기 때문에 빠른 처리만큼이나 정확성과 책임성이 중요하다”며 “강남형 택스위키를 통해 담당자 경험과 지식을 조직 전체가 공유하고, AI의 속도에 공무원의 전문성을 더해 신뢰받는 세무 행정을 구현하겠다”고 밝혔다.


김동현 기자
2026-07-01 20면
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