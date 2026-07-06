‘장마 시작’ 재난상황실 찾은 추미애, “준비한 대로 현장 챙겨달라”



추미애 경기도지사가 6일 오전 9시쯤 경기도청 재난안전상황실을 찾아 장마 상황과 경기도 재난대응체계 등에 대해 보고받고 있다. 경기도 제공

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지난 1일 제주도를 시작으로 전국적인 장마가 시작된 가운데, 추미애 경기도지사가 도 재난대응 상황을 점검하며 공무원들에게 “준비한 대로 놓치지 말고 현장을 챙겨달라”고 당부했다.추 지사는 6일 오전 9시쯤 경기도청 재난안전상황실을 찾아 장마 전망 등 올여름 기상 상황과 여름철 풍수해 대비 종합대책, 경기도 재난대응체계 등에 대해 보고받았다.이 자리에서 그는 “모레까지는 비가 더욱 세진다고 하니 집중해서 잘 살펴봐 주시고 지금까지 준비한 대로 놓치지 말고 현장을 챙겨달라”며 “무사히 지나가길 간절히 바라지만 어디서든 사고는 돌발적으로 일어날 수 있다. 비상 연락체계를 잘 유지해달라”고 강조했다.이어 ▲부단체장을 중심으로 한 대비태세 확립 및 상황총괄관리 ▲인명피해 3대 유형(산사태, 하천, 지하공간) 중심의 사전 예찰·점검 및 사전 통제 ▲주민대피지원단 등을 활용한 우선대피대상자 지원체계 정비 및 사전 대피 ▲대피 발령 필요 시 재난 예·경보시설과 함께 민방위 경보시설도 적극 활용하여 대피명령 및 긴급상황 전파 등을 지시했다.이에 따라 도는 인명피해 우려가 있는 지하공간 침수, 하천 급류, 산사태 등의 재난취약지역 사전 점검과 자율방재단, 주민대피지원단 등의 통제·대피 현장 인력 비상연락체계 점검 등 선제적인 사전 대비태세에 들어갔다.이와 함께 올여름 풍수해에 대비해 도-시군-민간 합동 ‘재해예방대책 전담조직(T/F)’을 가동해 도내 96만여 개 취약시설에 대한 점검을 마치고 후속 관리를 진행하고 있다.또 첨단기술 기반의 인명피해 3대 유형(지하공간·하천·산사태)에 대한 통제·대피 대응 가이드라인을 마련해 운영하고 있으며, 침수감지알람장치, 자동차단시설 등의 취약 분야 인프라 개선도 지난 2월부터 추진해 왔다.안승순 기자