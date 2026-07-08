장마철 집중호우에 뜬눈 지새우지 않도록

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서울시, 취·정수장 422곳 점검
고위험 맨홀엔 경고시설 설치

서울시는 장마철 집중호우에 대비해 취·정수장과 배수지 등 상수도 시설 422곳에 대한 안전 점검을 마치고 침수 등으로 이어질 수 있는 위험 요인 133건을 현장에서 조치했다고 7일 밝혔다.

시는 지난 5월 11일부터 6월 19일까지 40일간 상수도 시설과 주요 공사 현장을 대상으로 안전관리와 주변 환경, 전기·기계 설비 등을 집중적으로 점검했다. 점검 결과 201건의 위험 요인이 확인됐다. 이 가운데 배수로 퇴적물 제거, 전도 우려 수목 정비, 배수펌프 고장 등 집중호우 때 시설 피해로 이어질 가능성이 있는 133건은 즉시 개선했다. 시설물 균열이나 부식 등 장기적인 보수·보강이 필요한 68건은 단계적으로 정비할 예정이다.

시는 여름철 밀폐공간 질식사고 예방을 위해 상수도 고위험 맨홀 1만 2720곳에는 작업자 출입 경고시설을 설치했다. 이 시설은 맨홀 뚜껑 아래 설치되는 원형 구조물로, 작업자가 진입 전 안전 수칙과 위험 요인 확인의 중요성을 다시 한번 인지하도록 돕는 장치다. 고용노동부에 따르면 2015∼2024년 발생한 밀폐공간 질식사고 사망자 126명 가운데 31.7%인 40명이 6∼8월에 발생했다.

주용태 서울아리수본부장은 “철저한 시설 관리와 신속한 현장 대응으로 시민들이 안심하고 아리수를 이용할 수 있게 하겠다”고 밝혔다.


이범수 기자
2026-07-08 19면
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