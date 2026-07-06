걸음걸이만 보고 비만 예방한다…서초구, ‘인공지능 스마트 체형측정’ 도입

지난해 보다 이용객 2.5배 이상 증가



한 주민이 서울 서초구청의 ‘인공지능(AI) 스마트 체형측정(체형+족압)’ 시스템을 이용하고 있다.

서초구 제공

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서울 서초구가 첨단 디지털 기술을 접목한 스마트 건강관리 서비스와 선제적 건강증진 사업으로 주민 맞춤형 건강관리 체계를 강화하고 있다고 6일 밝혔다. 주민의 호응으로 올해 보건소 건강증진 서비스 이용 실적은 지난해 같은 기간보다 늘어난 것으로 나타났다.구는 올해 1월부터 ‘인공지능(AI) 스마트 체형측정(체형+족압)’ 시스템을 도입했다. 시스템은 AI 센서로 거북목, 골반 뒤틀림 등 근골격계 질환 원인을 과학적으로 진단하고 신체 하중을 시각화하는 족압 측정을 연계해 맞춤형 자세 교정 가이드를 제공하는 서비스다. 6월까지 서비스를 예약해 이용한 주민은 262명으로 이는 지난해 일반 신체 능력 평가인 ‘체력측정’ 서비스를 운영할 때(103명)와 대비해 2.5배 이상 증가했다.구는 AI 스마트 체형측정 데이터를 ‘똑똑하게 걷자! AI 걷기 운동교실’ 프로그램과도 연계해 운영했다. 운동교실 프로그램 전후로 AI 스마트 체형측정을 통해 보행 습관 변화를 모니터링하고 운동사·영양사의 1대1 맞춤형 처방을 제공하는 등 주민이 일상에서 비만을 예방할 수 있는 습관을 형성하도록 유도한다.구는 성과의 배경으로 AI 기술 활용을 꼽았다. 구는 AI 스마트 체형측정 시스템을 도입해 ‘예방 중심의 정밀 건강관리’ 체계 기반을 다지고 기존의 체력측정 서비스는 ‘서초구 서울체력9988 체력인증센터’로 일원화해 행정 중복을 줄였다. 또 지난해 시범 운영 기간 확인한 높은 만족도도 성과의 밑바탕이 됐다. 구가 지난해 하반기 운영한 ‘찾아가는 보건소 건강체험관’에서 실시한 시범 운영 만족도 조사 결과 시스템이 ‘자세 교정에 도움이 되었다’에 94.9%, ‘타인에게 권유할 의향이 있다’에 96.8%의 응답을 받았다.전성수 서초구청장은 “AI 기술 기반의 정밀 진단을 활용한 건강관리 혁신으로 주민들 삶의 질을 높이는 데 이바지할 것”이라며 “주민이 일상에서 체감할 수 있는 과학적 건강증진 서비스를 적극 추진해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자