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서준오 노원구청장 “새로운 도약, 내일을 여는 미래경제 도시 노원”

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민선 9기 노원구청장 취임식

서준오 서울 노원구청장이 3일 구민과 함께 취임식을 열고 구정 운영 방향을 제시했다.

서 구청장은 노원구민의전당에서 열린 취임식에서 “책상이 아닌 현장에서 답을 찾고, 구민과 함께 문제를 해결해 나가겠다”며 “경제혁신도시, 명품주거도시, 교통중심도시라는 3대 핵심 엔진을 바탕으로 ‘새로운 도약, 내일을 여는 미래경제도시 노원’이라는 구정 비전을 반드시 실현하겠다”고 말했다.


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서준오 서울 노원구청장이 4일 노원구민의전당에서 취임사를 하고 있다.
노원구 제공


민선 9기의 새로운 출발을 알리는 취임식은 노원의 미래 비전을 공유했다.

그는 민선 9기 핵심 비전으로 ▲경제혁신도시 ▲명품주거도시 ▲교통중심도시 ▲힐링문화도시 ▲창의교육도시 ▲포용복지도시를 제시했다.

구정 청사진으로는 ▲서울 디지털바이오시티(S-DBC) 조성 ▲광운대역세권 개발 ▲한전인재개발원 첨단 연구단지 조성 등 미래산업 기반 구축을 내놓았다. 아울러 ▲신속한 재건축·재개발 ▲광역교통망 확충 ▲생활정원체계 구축 ▲교육 인프라 확대 ▲생애주기별 맞춤 복지 정책도 추진하겠다고 강조했다.


서유미 기자
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