서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

앱 서툴러도 걱정없는 서울어르신… ‘120’ 누르

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

송파구 “성내천 카페·전망대 생겨요”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘집앞 워터파크’ 개장… 신나는 영등포구

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천구, 용왕산 스카이워크 개장 이어 근린공원 새

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울식물원·한강 변 달린다…강서구 ‘제4회 허준런’ 참가자 모집

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

10월 10일 개최…10·5·3㎞ 코스


  •
강서구 ‘허준런’
진교훈(앞줄 가운데) 서울 강서구청장이 지난해 열린 ‘제3회 허준런’에서 출발 전 브이자를 들고 기념사진을 찍고 있다.
강서구 제공


서울 강서구는 오는 10월 10일에 열리는 ‘제4회 강서 허준런(RUN)’의 참가자를 모집한다고 7일 밝혔다.

허준런은 2023년부터 매년 2000명 이상이 참가하는 강서구 대표 체육 행사다. 올해 4회째인 이번 대회에서는 서울식물원과 한강변의 아름다운 풍경을 만끽할 수 있다.

대회는 10㎞부터 가볍게 뛰기 좋은 5㎞, 온 가족이 추억을 쌓을 수 있는 3㎞ 패밀리런 코스까지 총 3가지 코스로 진행된다.

참가 혜택도 풍성하다. 기념 티셔츠를 비롯해 완주 메달, 다양한 간식 등이 제공된다. 특히 대회 종료 후에‘허준 축제’도 이어진다.

참가 신청은 허준런 공식 홈페이지에서 할 수 있다. 신청 인원이 많은 경우 조기 마감될 수 있다.

참가비는 10㎞ 코스 5만원, 5㎞ 코스 4만 5000원, 3㎞ 패밀리런 코스는 3만원이다.

진교훈 구청장은 “참여자의 안전을 최우선으로 두고 대회를 준비하고 있다”며 “이번 허준런이 단순한 마라톤 대회를 넘어 가족, 연인, 친구들과 함께 행복한 추억을 만들어가는 달리기 축제가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“실용과 협치로 도봉 대전환… 거대한 ‘창동 엔진’

김동욱 서울 도봉구청장

“사람 돌아오는 종로, 반드시 만들것”

유찬종 구청장 취임식서 밝혀 주민 이익 최우선 재개발 약속

민선 9기 구정 준비 완료…최기찬 금천구청장직 인수

6일 인수위 결과 보고 언론브리핑 개최 8월 중 ‘민선 9기 인수위원회 백서’ 공개

주민이 주인되는 ‘성북형 주민자치’[현장 행정]

20개동 ‘주민총회’ 대장정

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr