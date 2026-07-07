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최원용, 한미약품 평택 플랜트 방문…바이오산업 새 성장축 마련 위한 ‘현장 소통’

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최원용 평택시장(왼쪽 5번째)이 7일 한미약품 평택 플랜트를 방문해 황상연 한미약품 대표이사(왼쪽 4번째) 등 회사 임직원과 기념 촬영을 하고 있다. 평택시 제공


최원용 평택시장은 7일 한미약품 평택 바이오 플랜트를 방문해 바이오·제약 기업 현장의 의견을 청취했다.

이번 방문은 민선 9기 공약으로 추진 중인 바이오산업 육성 방향을 구체화하고 관내 대표 기업과의 협력 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.

한미약품 평택 바이오 플랜트는 최대 2만 5000리터 규모의 미생물 배양기와 연간 2000만 개 이상의 프리필드시린지(약물이 미리 충전된 주사기) 생산 능력을 갖춘 글로벌 바이오의약품 생산 기지로, 주요 신약의 임상용 제품 생산부터 상업 생산, 해외 공급까지 뒷받침하는 시설이다.

이와 함께 글로벌 기준에 맞는 제조·품질 관리 시스템을 갖추고 있으며 무균 제조 공정과 품질 관리 역량을 인정받고 있다.

이날 한미약품 측은 주요 사업 방향과 플랜트 운영 현황을 공유하고, 향후 사업 확대 과정에서 필요한 지역 차원의 협력 사항을 설명했다. 평택시는 기업 활동에 필요한 사항을 관계 부서와 함께 살피며 애로 해소에 적극 협력하기로 했다.

최 시장은 “한미약품은 평택을 대표하는 바이오 기업이자, 우리 시가 바이오 분야로 산업 기반을 넓혀가는 데 중요한 출발점”이라며 “평택시는 관내 기업과 지속적으로 소통하며 실질적인 지원 방안을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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