제13대 경북도의회 건설소방위, 전반기 원구성 완료

위원장 김천 출신 이우청 의원, 부위원장 윤기현 의원 선출



경북도의회는 제13대 전반기 건설소방위원회 위원장으로 이우청 의원을, 부위원장으로는 윤기현 의원을 선출했다. 경북도의회 제공

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경북도의회는 제13대 전반기 건설소방위원회를 이끌어갈 수장으로 김천 출신의 이우청 의원을 선출했다. 부위원장에는 경산 출신의 윤기현 의원이 이름을 올렸다.위원장으로 선출된 이 의원은 재선 의원으로, 제12대 경북도의회 전·후반기 건설소방위원과 신공항이전지원특별위원회 위원장을 역임하는 등 풍부한 의정 경험을 갖춘 적임자로 평가받고 있다.그는 “경북도의 대구경북신공항 건설 등 핵심 SOC 사업의 성공과 재난 없는 안전한 경북을 위해 열과 성을 다하겠으며, 앞으로 2년 동안 동료 의원님들과 합심해 사회기반시설을 확충하고 재난으로부터 안전한 경북을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.부위원장으로 선출된 윤 의원은 “건설소방위원회가 성공적으로 의정활동을 펼쳐 나갈 수 있도록 위원장을 보좌하고 위원 간 소통과 협력 관계를 유지하는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.제13대 전반기 건설소방위원회는 이 위원장과 윤 부위원장을 비롯해 김수문 의원(의성), 김재환 의원(예천), 김진욱 의원(상주), 김창기 의원(문경), 윤승오 의원(영천), 이종평 의원(청도), 정윤태 의원(울릉), 허복 의원(구미) 등 10명의 위원으로 구성됐다.류정임 리포터