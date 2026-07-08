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제13대 경북도의회 건설소방위, 전반기 원구성 완료

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위원장 김천 출신 이우청 의원, 부위원장 윤기현 의원 선출


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경북도의회는 제13대 전반기 건설소방위원회 위원장으로 이우청 의원을, 부위원장으로는 윤기현 의원을 선출했다. 경북도의회 제공


경북도의회는 제13대 전반기 건설소방위원회를 이끌어갈 수장으로 김천 출신의 이우청 의원을 선출했다. 부위원장에는 경산 출신의 윤기현 의원이 이름을 올렸다.

위원장으로 선출된 이 의원은 재선 의원으로, 제12대 경북도의회 전·후반기 건설소방위원과 신공항이전지원특별위원회 위원장을 역임하는 등 풍부한 의정 경험을 갖춘 적임자로 평가받고 있다.

그는 “경북도의 대구경북신공항 건설 등 핵심 SOC 사업의 성공과 재난 없는 안전한 경북을 위해 열과 성을 다하겠으며, 앞으로 2년 동안 동료 의원님들과 합심해 사회기반시설을 확충하고 재난으로부터 안전한 경북을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

부위원장으로 선출된 윤 의원은 “건설소방위원회가 성공적으로 의정활동을 펼쳐 나갈 수 있도록 위원장을 보좌하고 위원 간 소통과 협력 관계를 유지하는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.

제13대 전반기 건설소방위원회는 이 위원장과 윤 부위원장을 비롯해 김수문 의원(의성), 김재환 의원(예천), 김진욱 의원(상주), 김창기 의원(문경), 윤승오 의원(영천), 이종평 의원(청도), 정윤태 의원(울릉), 허복 의원(구미) 등 10명의 위원으로 구성됐다.


류정임 리포터
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