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광명시의회, 제10대 의정활동 본격화… 첫 월례회의 개최

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8일 광명시의회 의장실에서 열린 제10대 전반기 첫 월례회의에서 이형덕 의장을 비롯한 부의장 및 상임위원장, 의회사무국 관계자들과 함께 의회사무국 주요 업무 보고를 청취하며 의견을 나누고 있다. 광명시의회 제공


광명시의회(의장 이형덕)는 8일 제10대 전반기 원 구성 이후 첫 월례회의를 열고 본격적인 의정 활동에 들어갔다.

이날 시의회 의장실에서 열린 회의에는 신임 의장단과 상임위원장, 의회사무국 관계자 등이 참석했다.회의에서는 의회사무국의 조직 현황을 파악하고, 올해 하반기 주요 업무 추진 계획을 집중 점검했다.

특히 참석자들은 제10대 의회의 안정적인 출범과 원활한 의정 활동을 지원하기 위해 의회사무국과 긴밀히 소통하고 협력해 나가기로 뜻을 모았다.

이형덕 의장은 “제10대 광명시의회가 시민의 기대에 부응하기 위해서는 의장단과 상임위원회, 의원들 간의 소통은 물론 의회사무국과의 유기적인 협력이 중요하다”며 “다양한 의견이 자유롭게 오가고 의정 활동으로 이어질 수 있도록 소통의 폭을 넓혀 시민에게 실질적인 보탬이 되는 의회를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

한편, 광명시의회는 오는 9일부터 각 상임위원회별 현장 방문에 돌입하며, 시민 생활과 직결된 주요 민생 현안 해결을 위한 본격적인 의정 활동에 나설 계획이다.


류정임 리포터
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