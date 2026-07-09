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속초관광수산시장 ‘차없는 거리’ 된다

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20일부터 매일 10시~18시

강원 속초시는 지역 대표 관광지인 관광수산시장을 이용하는 시민과 관광객 안전을 위해 오는 20일부터 ‘시간제 차 없는 거리’를 운영한다고 8일 밝혔다.

차 없는 거리로 지정된 구간은 시장 진출입로인 중앙로147번길 120m, 중앙시장로 70m이다. 두 구간 모두 보행자가 많고 차도와 인접해 교통사고 위험이 높다. 차량 통행을 통제하는 시간은 평일, 주말·휴일 구분 없이 매일 오전 10시부터 오후 6시까지다.

시는 최근 5년 동안 시장에서 교통사고가 20건 발생하는 등 보행자 안전이 우려되자 차 없는 거리 운영을 결정했다. 지난 2월부터 상인회와 협의를 벌여 동의를 이끌어냈고 3월 말에는 경찰 교통안전심의회를 거쳐 운영 계획을 확정했다. 이후 차 없는 거리 시행을 안내하는 내용의 현수막, 입간판을 거리 곳곳에 설치했다. 시 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS)로도 알렸다. 지난 7일에는 상인회, 경찰과 함께 홍보 캠페인도 벌이기도 했다.

시 관계자는 “안전하고 쾌적한 보행 환경 조성과 전통시장 활성화에 도움이 될 것”이라며 “이용객과 상인의 관심과 협조를 부탁드린다”고 말했다.


속초 김정호 기자
2026-07-09 19면
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