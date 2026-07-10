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“주민이 제안하고 주민이 결정한다”…금천구, 2026년 주민총회 개최

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오는 8월 4일부터 29일까지


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서울 금천구 주민총회 홍보물.
금천구 제공


서울 금천구는 오는 8월 4일부터 29일까지 10개 동주민센터와 안양천 한내교 일대, 기업시민청 등에서 ‘제9회 2026년 금천구 주민총회’를 순서대로 개최한다고 10일 밝혔다. 올해 주민총회는 주민 간 숙의를 강화하는 데 중점을 뒀다.

주민총회란 주민이 의제를 제안하고 숙의와 공론 과정을 거쳐 자치계획으로 최종 결정하는 대표적 주민자치회의 공론장이다. 결정된 계획은 주민활동지원사업, 주민참여예산사업과 연계해 실제 정책으로 이어질 수 있도록 한다. 올해 총회는 공론장 운영 시간을 기존 20분에서 40분으로 두 배 늘려 주민이 현안을 깊이 있게 논의할 수 있도록 했다.

각 동 주민총회에서 결정된 자치계획은 10월 개최 예정인 ‘금천구민 아고라’에서 주민과 다시 공유된다. 구는 동별 논의 의제와 검토 내용 등을 정책으로 연계해 주민 의견이 실제 행정으로 이어질 수 있도록 한다.

구는 총회 참여율이 매년 꾸준히 상승하고 있다고 설명했다. 지난해 총회에는 2만 9662명이 참여해 13.35%의 참여율을 기록했다. 전년 같은 기간 대비 4.09%포인트 증가한 수치다.

구는 주민 참여를 위해 8월 24일까지 동별 사전투표도 진행한다. 구청 누리집과 홍보물의 QR코드를 통한 온라인 투표 또는 동주민센터 상설투표소와 이동투표소에서 참여할 수 있다. 자세한 사항은 구청 자치행정과 또는 각 동 주민센터로 문의하면 된다.

최기찬 금천구청장은 “주민총회는 주민이 지역 문제를 논의하고 해결책을 만들어 가는 주민 주권의 대표적인 실천 사례”라며 “주민의 다양한 의견이 정책으로 이어질 수 있도록 참여와 숙의 중심의 주민자치를 더욱 활성화하겠다”고 말했다.

송현주 기자
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