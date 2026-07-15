서울Pn

검색

안전은 금천, 금천은 안전…올해 재난관리평가 ‘우

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

퇴근 후 한강 보며 달리자…강동구, ‘청년 액티브

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시민이라면 ‘불금 문화피서’ 못 참지~

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

관악구, 2026 정부합동평가 서울시 1위…‘4년

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

공예체험 즐기고 한우도 할인 받고…안성시, ‘안성문화장 여름 기획전’ 운영

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기



경기 안성시가 대한민국 문화도시 조성사업의 하나로 다음 달 31일까지 스타필드안성 내 판매거점인 ‘안성마춤마켓＆안성문화장’에서 공예체험과 공예품 구매 이벤트를 진행한다.

공예체험은 7월 18~19일과 25~26일 총 4일간 열린다. 한지 원형함 만들기, 흙 현장 놀이, 가죽 카드지갑 만들기 등 문화장인과 지역 공예가가 직접 진행하는 다양한 프로그램을 운영하며, 체험은 문화도시안성 인스타그램에서 사전 신청을 받는다.

행사 기간 공예품 구매 고객을 위한 이벤트가 함께 운영된다. 안성문화장에서 공예품을 5만 원 이상 산 고객에게는 문화도시안성 SNS 팔로우 인증 후 양산 또는 클립형 선풍기를 선착순으로 준다.


  •


공예체험 참가자에게는 안성마춤농협조합과 협력해 안성마춤마켓 셀프 푸드존 상차림비 무료, 셀프 푸드존 이용 시 한우 등심 10% 추가 할인, 배즙 구매 할인 혜택을 제공한다.

김보라 시장은 “이번 기획전은 공예체험과 다양한 혜택을 통해 안성문화장을 더욱 많은 사람이 찾는 문화거점으로 만들어 지역 공예산업과 문화도시 브랜드를 함께 활성화해 나가겠다”고 밝혔다.

스타필드 안성 내 판매거점 ‘안성문화장’은 대한민국 문화도시 조성사업의 대표 판매거점으로 지역 문화장인과 공예가의 우수한 공예품을 상시 전시·판매하고 있다. 계절별 기획전과 체험 프로그램을 통해 시민과 관광객이 일상에서 공예문화를 접할 수 있는 공간으로 운영되고 있다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

노원 ‘재건축 쾌속추진단’으로 정비사업 속도

제도개선·공정촉진팀 공식 출범 ‘우리동네 슈퍼맨’ 현장 문제 해결

진교훈 청장 “공약, 차질 없이 이행”

강서구 정책자문단 114개 검토 전문가, 시·구의원 등 15명 참여 “공약은 구민과의 중요한 약속”

청년 정책 추진 속도 낸다…중구, ‘내편청년정책추진

매월 회의 열어 사업별 로드맵·추진 상황 공유

“단순 보양식 아닌 이웃 사랑”… 삼계탕으로 마음

‘사랑의 삼계탕 나눔’ 행사 개최

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr