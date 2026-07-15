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‘결과 못지않게 정책 논의과정도 중요’…평택시, 간부회의 생중계

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최원용 평택시장이 간부회의를 주재하고 있다. 평택시 제공


경기 평택시가 민선 9기 출범과 함께 주요 정책과 현안을 논의하는 간부회의를 시민에게 실시간으로 공개한다.

시는 지난 3일 방송 장비와 화면·음향, 송출 상태 등을 점검하기 위한 간부회의 시범 중계를 진행한 데 이어 16일부터 간부회의를 실시간 중계한다고 밝혔다.

간부회의는 시장, 부시장, 각 실·국·소장 등 주요 간부 공무원이 참석한 가운데 지역경제와 일자리, 교통, 도시개발, 재난·안전, 복지, 교육, 환경 등 시민 생활과 밀접한 사안을 점검하고 주요 사업의 추진 상황과 문제점, 향후 대책을 논의하는 자리다.

여러 부서가 함께 해결해야 하는 복합 현안이나 사업 추진 과정에서 조정이 필요한 사안, 시민 불편이 장기간 이어지고 있는 문제 등도 간부회의의 주요 논의 대상이다.

시는 간부회의의 생중계를 통해 정책이 어떤 배경에서 논의되고 어떤 과정을 거쳐 결정되는지까지를 시민과 공유할 계획이다.

회의 운영도 보고 중심에서 토론 중심으로 개선한다.

최원용 시장은 “시민에게 정책의 결과를 알리는 것만큼 어떤 문제를 놓고 고민하고 어떤 과정을 거쳐 결정을 내리는지 보여드리는 것도 중요”하다며 “간부회의 중계를 통해 행정의 투명성과 책임성을 높이고 시민과 시정의 과정을 함께 공유하는 열린 행정을 만들어가겠다”고 밝혔다.

평택시청 간부회의는 시청 공식 누리집에서 실시간으로 시청할 수 있다.

안승순 기자
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