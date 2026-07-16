“우리 동네 워터파크”…양천구, 서서울호수공원 물놀이장 개장

오는 21일부터 다음달 23일까지 무료 운영

양천 서서울호수공원 물놀이장

지난해 서울 양천구 ‘서서울호수공원 물놀이장’에서 어린이들이 더위를 식히고 있다.

양천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구는 여름방학을 맞아 오는 21일부터 다음달 23일까지 ‘서서울호수공원 어린이 물놀이장’을 운영한다고 16일 밝혔다.올해로 운영 3년째를 맞는 이 물놀이장은 지난해 일평균 343명이 찾는 지역 물놀이 명소다. 월요일을 제외한 매주 화∼일요일 오전 10시부터 오후 5시까지 문을 연다.구는 올해는 이곳의 물놀이시설을 총 9개로 늘렸다. 수심 120㎝ 대형풀을 비롯해 에어슬라이드, 회전그네 풀장, 페달보트 풀장 등을 즐길 수 있다.구는 ‘스마트 웨이팅 등록시스템’을 도입해 현장에서 줄을 서서 대기하지 않고 이용할 수 있도록 편의성을 높였다.주말에는 가족이 함께하는 ‘워터올림픽’, ‘캐리커처’ 등 체험 프로그램도 운영한다.물놀이장 이용 대상은 12세 미만 초등학생과 보호자다. 온라인 예약과 현장 접수를 통해 하루 350명까지 이용할 수 있다.세부 내용은 서서울호수공원 물놀이장 홈페이지나 양천구청 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.구는 뿐만 아니라 안양천가족정원, 백석어린이공원 등에서도 어린이 물놀이터를 순차적으로 운영 중이다.이기재 구청장은 “앞으로도 주민들이 가까운 곳에서 계절별 여가를 즐길 수 있는 생활밀착형 휴식공간을 확대해 나가겠다”고 말했다.김주연 기자