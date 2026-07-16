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강동에 ‘여름이 왔썸머~’…‘아이맘 강동’서 오감만족 휴가 즐겨요!

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7월 20일부터 8월 16일까지 운영


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아이들이 서울 강동구 천호2동점 ‘아이맘 강동’ 키즈카페에서 체험 활동을 하고 있다.
강동구 제공


서울 강동구는 오는 20일부터 8월 16일까지 ‘아이맘 강동’ 키즈카페 8곳에서 여름을 주제로 한 놀이터 ‘여름이 왔썸머~’를 운영한다고 16일 밝혔다.

‘여름이 왔썸머~’는 7세 이하 미취학 아동과 가족이 공공형 실내 키즈카페에서 신체활동과 체험 놀이, 창작 활동을 함께 즐길 수 있도록 마련한 여름 특화 프로그램이다.

구는 각 키즈카페에 마련된 여름 주제 놀이터에서 공간별 특색을 살린 여름 체험 행사를 운영한다. 서해를 주제로 한 공간, ‘키캉스’(키즈카페 바캉스)를 즐기는 휴양형 공간, 수박 수영장 등을 마련했다. 아이들은 보호자와 함께 여름 소품 만들기와 수박, 바다, 낚시를 활용한 주제별 신체·감각놀이 등 체험활동에 참여할 수 있다.

7세 이하 미취학 아동과 보호자가 이용 대상이다. 어린이집은 단체 예약으로 이용할 수 있다. 이용료는 아동 1인당 2000원이다. 이용 예약은 매주 화요일 오전 9시부터 ‘아이맘 강동’ 누리집에서 선착순으로 할 수 있다.

이수희 강동구청장은 “아이들이 쾌적한 공공 키즈카페에서 여름 체험을 즐길 수 있도록 프로그램을 준비했다”며 “앞으로 아이들과 가족들이 함께 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램을 지속해 마련하겠다”고 말했다.


송현주 기자
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