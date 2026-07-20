도봉구, 청년 돈 공부 ‘4연속 특강’…인기강사 총출동

청년 맞춤 경제금융특강 4회 개최

재테크·주거·자산 실전 노하우 설명



청년 맞춤 경제금융특강 홍보 포스터.

도봉구 제공

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서울 도봉구는 7~8월 청년들의 자산관리 역량을 높여줄 경제금융특강을 4번 연달아 개최한다고 20일 밝혔다. 특강에는 경제금융 분야에서 활발하게 활동하고 있는 인기 강사들이 ▲재테크 ▲청년임대주택 ▲투자와 자산배분 등을 속 시원히 알려줄 예정이다.1회차 특강은 21일 창동아우르네 대강당에서 열린다. 연단에는 유튜브 ‘개념있는 희애씨’ 채널을 운영하는 손희애 강사가 나서 ‘평생을 든든하게 만드는 재테크’를 주제로 재테크를 처음 시작하는 청년들이 알아야 할 기본 원칙과 생애주기에 따른 자산관리 방법을 설명한다.2회차 특강은 같은 공간에서 28일 진행된다. 유튜브 ‘아영이네 행복주택’을 운영 중인 방은성 팀장이 강연자로 나서 청년임대주택의 종류와 주요 지원제도, 신청 과정에서 확인해야 할 사항 등을 알기 쉽게 안내한다.3회차 특강도 8월 5일 김성일 강사가 ‘청년을 위한 현명한 투자법: 주식보다 중요한 자산배분의 힘’을 주제로 특정 투자상품에 집중하기보다 위험을 분산하고 장기적인 관점에서 자산을 관리하는 방법을 소개한다.마지막 4회차 특강은 8월 13일 도봉구청 2층 선인봉홀에서 열린다. 김짠부 강사가 ‘김짠부의 첫 재테크 수업’을 주제로 사회초년생과 재테크 입문자가 실생활에서 바로 적용할 수 있는 소비관리와 저축, 재테크 실천 방법을 공유한다.모든 특강은 오후 7시부터 8시 30분까지 90분간 진행된다. 모집인원은 1회차부터 3회차까지 회차별 80명이며, 4회차는 200명이다. 도봉구 청년과 구민은 회차별로 선착순으로 접수 할 수 있다. 홍보 포스터의 QR코드를 참고하면 된다.김동욱 구청장은 “이번 특강으로 청년과 구민들이 자신에게 맞는 경제관리 기준을 세우고 일상에서 실천할 수 있길 바란다”고 말했다.유규상 기자