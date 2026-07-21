임창열 경기도의원, 제12대 전반기 도시환경위원회 부위원장 선임

경기도의회 도시환경위원회 임창열 의원(더불어민주당, 구리 2)이 제12대 경기도의회 전반기 도시환경위원회 부위원장으로 선임되며 공식 활동에 나섰다.
임창열 부위원장은 앞으로 위원회의 원활한 운영을 지원하고, 위원 간 소통과 협력을 바탕으로 도민의 주거 안정과 도시환경 개선을 위한 정책 논의 및 현안 해결에 적극적으로 앞장설 계획이다. 또한 도민의 다양한 목소리가 상임위 활동에 충실히 반영되도록 경기도민과 위원회를 잇는 교두보 역할을 수행하게 된다.
임 부위원장은 선임 소감에 대해 “부위원장이라는 중책을 맡겨 주신 동료 의원 여러분께 감사드린다”며 “위원님들과 긴밀히 소통하고 협력해 원활한 위원회 운영과 내실 있는 의정 활동이 이루어질 수 있도록 맡은 역할에 최선을 다하겠다”고 의지를 밝혔다.
이어 “도민들이 체감할 수 있는 경기도의 주거 대책 마련을 위해 현장의 목소리를 정책에 충실히 반영하고, 실효성 있는 정책으로 이어질 수 있도록 책임 있는 의정 활동을 이어 가겠다”고 강조했다.
한편, 경기도의회 도시환경위원회는 위원장을 포함해 총 13명의 위원으로 구성돼 있으며, 도시주택·도시개발·기후환경에너지 등 경기도의 도시 및 환경 정책 전반을 소관한다.
양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지