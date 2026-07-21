광명시의회, 제301회 임시회 개회… 주요 안건 심사 돌입



21일 열린 광명시의회 제301회 임시회. 광명시의회 제공

한편, 광명시의회는 오는 28일 제2차 본회의를 끝으로 이번 임시회 일정을 마무리하며 각 상임위원회 심사를 거친 안건들을 최종 처리할 방침이다.

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광명시의회(의장 이형덕)가 21일 제301회 임시회를 개회하고 시민 생활과 밀접한 주요 안건 심사에 들어갔다.시의회는 오는 28일까지 8일간의 일정으로 조례안과 일반안, 2026년도 제3차 수시분 공유재산관리계획안 등을 심사한다.이번 임시회는 22일 상임위원회별 조례안 및 일반안 심사를 시작으로, 23일부터 27일까지는 2026년도 주요업무 국별 보고를 진행하며 본격적인 의정 활동에 돌입할 예정이다.각 상임위원회는 안건의 타당성을 다각도로 검토하는 한편, 주요 업무 보고를 바탕으로 핵심 사업의 진행 상황을 점검한다. 아울러 시민 삶과 직결된 주요 현안에 대해 실효성 높은 정책 대안을 적극 제시할 계획이다.이형덕 의장은 “이번 임시회에는 시민의 삶과 직결되는 중요한 안건들이 다수 상정돼 있다”며 “의원들은 시민의 대변자로서 안건 하나하나를 면밀히 살피고, 집행부는 책임 있는 자세로 심사에 협조해 달라”고 말했다.류정임 리포터