서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

“치매, 두려움보단 이해와 준비를”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘멋’은 살리고 걷는 ‘맛’ 더한 한양도성

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천, 행안부 서울 자치구 평가 ‘최고 1등급’…

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

낡은 광장 새단장하는 양천문화회관

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

광명시의회, 제301회 임시회 개회… 주요 안건 심사 돌입

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

21일 열린 광명시의회 제301회 임시회. 광명시의회 제공


광명시의회(의장 이형덕)가 21일 제301회 임시회를 개회하고 시민 생활과 밀접한 주요 안건 심사에 들어갔다.

시의회는 오는 28일까지 8일간의 일정으로 조례안과 일반안, 2026년도 제3차 수시분 공유재산관리계획안 등을 심사한다.

이번 임시회는 22일 상임위원회별 조례안 및 일반안 심사를 시작으로, 23일부터 27일까지는 2026년도 주요업무 국별 보고를 진행하며 본격적인 의정 활동에 돌입할 예정이다.

각 상임위원회는 안건의 타당성을 다각도로 검토하는 한편, 주요 업무 보고를 바탕으로 핵심 사업의 진행 상황을 점검한다. 아울러 시민 삶과 직결된 주요 현안에 대해 실효성 높은 정책 대안을 적극 제시할 계획이다.

이형덕 의장은 “이번 임시회에는 시민의 삶과 직결되는 중요한 안건들이 다수 상정돼 있다”며 “의원들은 시민의 대변자로서 안건 하나하나를 면밀히 살피고, 집행부는 책임 있는 자세로 심사에 협조해 달라”고 말했다.

한편, 광명시의회는 오는 28일 제2차 본회의를 끝으로 이번 임시회 일정을 마무리하며 각 상임위원회 심사를 거친 안건들을 최종 처리할 방침이다.

류정임 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

강동의 미래 정책, 청년들에게서 답을 찾는다 [현장

이수희 구청장, 청년들과 간담회

성동, 침수취약가구 돌봄대가 뜬다

통반장ㆍ공무원 등 89명으로 구성

“내 반려인 점수는”…서울시 ‘반려인능력시험’ 참가

21일부터 선착순 5000명 접수·우수자는 실기 기회

“제가 현장에 가보겠습니다” [현장 행정]

김현기 강남구청장, 주민 간담회

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr