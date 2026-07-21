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도봉구, 이색 여름 강좌 ‘수제맥주’ 교육 개강

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양조 기초부터 푸드 페어링까지
성인 18명 모집, 8월 21일 개강


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도봉구 수제맥주 교육 안내 포스터.
도봉구 제공


서울 도봉구는 올여름 무더위를 날려줄 수제맥주 교육 과정을 연다고 21일 밝혔다.

구는 지난해 운영한 ‘수제맥주 원데이 클래스’를 더욱 체계화했다. 기초 이론부터 실습, 시음, 푸드 페어링(궁합·조합)까지 아우르는 ‘5주 완성’ 과정으로 마련했다.

교육은 다음 달 21일부터 9월 18일까지 매주 금요일마다 총 5회에 걸쳐 도봉 ‘다가치’ 공유주방(도봉구 마들로 664-11)에서 진행된다.

1주 차와 2주 차에는 맥주 기초 이론과 양조학을 배우며 맥아추출물 및 곡물을 활용한 맥주 만들기를 실습한다. 이어 3주 차에는 조별 레시피로 직접 맥주를 빚어보고 4주 차와 5주 차에 푸드 페어링 교육과 함께 직접 만든 맥주를 시음해 보는 시간이 진행된다.

참가를 희망하는 19세 이상의 구민은 오는 22일부터 도봉구 홈페이지에서 선착순으로 신청하면 된다. 홍보 포스터 내 QR코드로도 가능하다. 모집 인원은 18명이며 수강료는 1만 8000원이다.

김동욱 구청장은 “교육 과정으로 수제맥주라는 양조 문화를 깊이 있게 체험할 수 있길 바란다”며 “앞으로도 구민들의 문화 향유 기회를 확대할 수 있는 프로그램을 많이 마련해 나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
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