BRT·트램·15분 도시… 전임 제주도정 핵심 정책 속도 조절

트램, 편의성 커도 교통 혼잡 우려

BRT, 섬식 정류장·양문 버스 논란

15분 도시는 ‘신경제 생활권’ 개선



제주형 간선급행버스체계(BRT) 사업의 핵심인 섬식 정류장의 모습.

제주도 제공

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민선 9기 제주도정이 전임 8기의 핵심 정책들을 놓고 일제히 ‘속도 조절’에 나섰다. 제주 간선급행버스체계(BRT)와 트램, 15분 도시 등 도민 갈등이 컸던 사업들을 전면 폐기하기보다 원점에서 재점검하며 재설계에 들어가는 모습이다.위성곤 제주지사는 20일 서울신문과의 인터뷰에서 “도민 공감대와 실효성을 최우선 기준으로 사업을 다시 들여다보겠다”며 “갈등이 있었던 정책은 충분한 의견 수렴을 거쳐 제주 실정에 맞게 추진하겠다”고 신중한 입장을 밝혔다.가장 관심이 쏠리는 분야는 트램과 BRT다. 트램은 지난 6월 국토교통부가 제주 제1차 도시철도망 구축계획을 승인하면서 첫 관문을 통과했지만 예비타당성조사와 기본계획 수립 등 후속 절차가 남아 있다. 위 지사는 “트램은 고령화 시대 교통약자의 이동 편의성을 높일 수 있는 가장 유력한 대안”이라면서도 “도로 폭이 좁은 제주의 도심 여건과 공사 기간 교통 혼잡, 막대한 운영비 부담 등 함께 검토해야 할 과제가 많다”고 말했다.민선 8기 내내 논란이 이어졌던 BRT 사업도 사실상 원점 재검토에 들어간다. 위 지사는 BRT의 정시성과 대중교통 경쟁력을 높이겠다는 도입 취지에는 공감하면서도 섬식 정류장과 양문형 버스를 둘러싼 논란이 지속되는 만큼 그동안의 성과와 한계를 객관적으로 진단하겠다는 입장이다.도는 올해 하반기 정밀 진단과 도민 참여형 숙의 공론화를 통해 향후 정책 방향을 결정할 계획이다.민선 8기 대표 정책인 ‘15분 도시’도 ‘제주 신경제 생활권’으로 이름을 바꿔 추진한다. 위 지사는 “생활권 중심으로 정주 여건을 개선하는 방향은 유지하되 제주 현실에 맞게 발전시켜 나가겠다”고 설명했다.조직 개편으로 특별자치분권추진단이 폐지된 것과 관련해서는 “전담 조직이 없어졌다고 특별자치 정책을 포기한 것은 아니다”며 “관련 부서를 중심으로 행정체제 개편과 특별자치 정책을 지속 추진하고 도민 의견도 충분히 반영하겠다”고 강조했다.제주 강동삼 기자