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영화도 보고 맛집도 가고…중구, 을지명보 골목형상점가 스탬프 여행

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스탬프 모으면 온누리상품권 1만원 증정


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서울 중구 을지명보 스탬프 투어 용지.
중구 제공


서울 중구는 오는 8월 28일까지 서울영화센터와 을지명보 골목형상점가 일대에서 ‘을지명보 스탬프 투어’를 운영한다고 29일 밝혔다.

을지명보 골목형상점가 상인회가 주관하는 행사는 ‘힙무로 골목길’에 자리한 노포, 와인바, 이색 카페 등 34개 점포와 함께 진행된다. 골목상권 방문과 소비를 활성화하기 위해 서울영화센터와 협력한다.

참여 방법은 간단하다. 먼저 서울영화센터 관람 표나 방문 후기를 소셜미디어(SNS)에 인증한다. 이후 첫 번째 스탬프와 안내 지도가 담긴 투어 용지를 받는다. 지도에 표시된 점포 중 2곳을 이용하고 개인 SNS에 식사 사진 등 후기를 남기면 스탬프가 점포당 1개씩 추가 지급된다.

스탬프 3개를 모두 모은 선착순 300명에게는 센터 매표소에서 온누리상품권 1만원권을 증정한다. 온누리상품권은 전통시장과 골목상권의 활성화를 위해 정부가 발행하는 전용 상품권이다. 투어 용지 교부와 상품권 수령은 오전 11시부터 오후 6시까지 가능하다. 상품권 전량 소진 시 행사는 조기 종료된다.

올해 중소벤처기업부 ‘유망골목상권 육성사업’ 대상지로 선정된 을지명보 골목형상점가는 충무로 영화거리와 이순신 장군 생가터 등 풍부한 역사·문화 자원을 보유하고 있다고 구는 설명한다.

김길성 구청장은 “스탬프 투어가 을지명보 상권의 숨은 매력을 널리 알리고, 골목 곳곳으로 발길과 소비가 확산하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 상권 고유의 특색을 살린 맞춤형 사업을 통해 골목 경제에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.

송현주 기자
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