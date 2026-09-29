용인시, ‘미래 성장·시민 중심’ 민선 9기 첫 조직개편 추진



용인시청 전경

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용인특례시가 2개 과와 39개 팀을 신설하고, 공무원 정원도 131명을 늘리는 등의 내용이 담긴 민선 9기 첫 조직개편안을 입법예고했다고 29일 밝혔다.조직개편안은 인공지능(AI)·반도체 등 미래 성장 분야와 공공자산 개발·대외 협력 등 정책·전략 기능을 강화하고, 읍면동 복지 조직을 보강하는 것을 주요 뼈대로 한다.2개 과와 39개 팀을 새로 만들고 1개 팀을 폐지해 ▲본청 2실 13국 67과 288팀 ▲4직속 기관 9과 40팀 ▲5사업소 14과 67팀 ▲3구 39과 170팀 ▲5읍 2면 32동 117팀으로 개편한다.부서 신설 등에 따라 공무원 정원은 기존 3,474명에서 3,605명으로 131명을 증원한다.구체적 개편안은 ‘교류협력과’와 ‘수지구청 도로과’ 등 2개 과를 신설하고, 시청에 ▲자치분권과 마을공동체팀 ▲교류협력과 대외협력팀 ▲민원여권과 민원조정팀 ▲통합돌봄과 돌봄지원팀 ▲아동보육과 아동학대대응팀 ▲도시정책과 공공기여운영팀 ▲건축과 첨단산업허가팀 ▲공공건축과 공공건축기획팀 ▲건설정책과 건설안전팀 ▲도로건설과 도로시설계획팀 ▲도로구조물과 도로터널팀 ▲AI스마트전략과 AI전략팀 등 12개 팀을 새로 마련한다.각 구청과 산하 기관에는 ▲처인구보건소 건강돌봄팀 ▲서부도서관에 신봉도서관팀 ▲수도시설과에 수도계획팀 ▲처인구 민원지적과 지적2팀 ▲처인구 도시건축2과 건축허가2팀, 개발행위2팀 ▲기흥구 도로과 도로관리2팀을 새로 만들고, 하수도사업소 수질분석팀을 폐지한다.또 ▲처인구 포곡읍, 모현읍, 이동읍, 남사읍, 양지읍과 중앙동, 역북동, 유림2동 ▲기흥구 신갈동, 영덕1동, 구갈동, 보라동, 기흥동, 구성동, 마북동, 동백1동, 상하동 ▲수지구 신봉동, 풍덕천1·2동 등 20개 읍면동에 복지행정팀을 신설한다.시는 입법예고 기간 시민과 관계 기관 등으로부터 의견을 수렴한 뒤 조례·규칙심의회 등 관련 절차를 거쳐 조직개편안을 확정할 예정이다. 이어 11월 열리는 제308회 제2차 정례회에 조례안을 제출하고, 시의회 심의·의결과 자치법규 개정 등 후속 절차를 거쳐 2027년 1월 개편 조직을 시행할 계획이다.이상일 시장은 “이번 조직개편은 조직을 늘리기보다 실제 일이 일어난 곳에 필요한 조직과 인력을 적기에 배치하는 방식으로 추진하고자 한다”며 “민선9기 핵심 정책을 차질 없이 추진하는 한편 시민이 체감할 수 있는 행정서비스를 강화해 인구 150만 명 규모의 광역시급 첨단 대도시로 발전해 나갈 용인의 조직‧인력 기반을 닦겠다”고 말했다.안승순 기자