전남광주·울산, AX 초광역 협력 ‘맞손’

자율주행·재생에너지 공동육성

지역 거점 4개大 6자 협약 동참



민형배(왼쪽) 전남광주통합시장과 김상욱 울산시장이 28일 ‘미래동반성장 우호협약’을 맺고 있다.

전남광주시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한민국 대표 자동차도시인 전남광주와 울산이 미래 동반성장과 대학 간 인공지능 전환(AX)을 위한 초광역 협력체계 구축에 나선다.전남광주통합특별시와 울산시는 28일 통합시 광주청사에서 ‘미래동반성장 우호협약’을 체결하고 양 지역 거점 대학들과 ‘산업 AX 협력을 위한 업무협약’을 맺었다.이날 협약식에 참석한 민형배 통합시장과 김상욱 울산시장은 두 도시의 상생발전을 도모하고 대체불가 대한민국 실현을 선도하기 위해 협력하기로 합의했다.두 도시는 이번 협약에 따라 ▲산업 전반을 AI 중심으로 전환하는 제조 혁신사업 공동 추진 ▲자율주행 기술개발 및 실증·데이터 확보에 나선다.이와 함께 ▲풍력·태양광 등 재생에너지와 수소·이차전지 산업 공동 육성 ▲문화·예술·체육 분야 교류협력 증진 ▲순천만과 태화강 국가정원 연계 관광 프로그램 개발 등에도 힘을 모으기로 했다.이날 행사에서는 자치단체 간 협약에 이어 지역 대학 간 산학 협력 협약도 체결됐다. 두 지자체와 울산대학교, 울산과학기술원(UNIST), 전남대학교, 광주과학기술원(GIST) 등 4개 대학이 참여하는 6자 협약을 통해 핵심 기술 연구와 전문 인재 양성에 협력하기로 했다.민 시장은 “이번 협약으로 전남광주와 울산은 미래 산업과 지역 혁신의 동반자로 함께 도약하게 될 것”이라며 “폭넓은 협력을 통해 대한민국의 초광역 상생발전 모델을 만들겠다”고 말했다.김 시장은 “울산과 전남광주가 함께 자동차 산업, AX, 에너지 등 여러 분야에서 활약하며 서로의 강점을 연결해 성장하는 모습을 만들어 나가겠다”고 말했다.한편, 김 시장은 협약식에 앞서 전남광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 참배했다. 현직 울산시장이 국립 5·18민주묘지를 찾아 참배한 것은 이번이 처음이다.전남광주 홍행기·울산 조원일 기자