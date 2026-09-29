박춘선 서울시의원, 초등학생과 본회의장서 ‘질문으로 만나는 의회’ 열어

초등학생이 묻고 박 의원이 답하는 눈높이 질의응답 진행

“아이들이 지방자치와 의회를 친숙하게 느끼는 계기가 되길”



지난 28일 초등학생과 본회의장서 ‘질문으로 만나는 의회’를 진행한 박춘선 의원. 서울시의회 제공



기념촬영하는 박춘선 의원. 서울시의회 제공



기념촬영하는 박춘선 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 지난 28일 지역주민들과 함께 서울시의회 본회의장을 참관하고 초등학생들과 눈높이 질의응답 시간을 가졌다.주민과 어린이들은 조례안과 예산안 등 주요 안건을 심의·의결하는 본회의장을 둘러보고, 의장석 앞 발언대에 직접 서보며 실제 의정활동이 이뤄지는 공간을 체험했다.이어 본회의장 의원석에 둘러앉아 초등학생들이 박 의원에게 질문하고 박 의원이 어린이들의 눈높이에 맞춰 답하는 질의응답 시간이 진행됐다. 학생들은 시의원이 하는 일과 서울시의회의 역할 등 평소 궁금했던 내용을 직접 물으며 지방의회가 시민의 생활과 어떻게 연결되는지를 자연스럽게 알아가는 시간을 가졌다.박 의원은 소통 과정에서 의회가 시민의 삶과 격리된 곳이 아니라, 주민의 목소리에 귀를 기울이고 지역 사회의 현안을 함께 고민하는 공간임을 분명히 전달했다. 아울러 길가에 떨어진 쓰레기를 줍는 작은 행동처럼, 공동체를 향한 변화는 일상 속 기본 수칙을 지키는 일에서 출발한다는 점을 짚으며 어린이들에게 생활 속 작은 실천이 지닌 가치를 거듭 당부했다.이번 방문은 단순한 본회의장 견학 수준을 넘어, 어린이들이 직접 현장을 둘러보고 질문하며 의원과 대화를 나누는 과정 속에 지방의회의 기능과 민주시민으로서의 실천 과제를 깊이 있게 되새겨보는 뜻깊은 체험의 장이 됐다.박 의원은 “아이들이 직접 보고 묻는 경험을 통해 의회가 우리 생활과 가까이 연결돼 있다는 점을 느끼길 바란다”며 “앞으로도 아이들과 주민들이 지방자치와 의회를 친숙하게 경험할 수 있는 소통의 기회를 꾸준히 만들어가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터