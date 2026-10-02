여수섬박람회, 10월 연휴 다양한 공연과 체험행사 펼쳐

섬섬콘서트와 대규모 트로트 콘서트, 최정원 뮤지컬 무대 등 다채



여수세계섬박람회 프라임콘서트 홍보물.

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2026 여수세계섬박람회 조직위가 가을철을 맞아 다양한 공연과 체험행사로 관람객 맞이에 나섰다.먼저 10월 첫 연휴인 3일부터 5일까지 여수 밤바다를 배경으로 공연을 즐기는 섬섬콘서트와 프라임콘서트, 최정원 뮤지컬 무대가 이어진다.10월 2일에는 이찬원과 박서진, 안성훈, 정서주가 무대에 오르는 섬섬콘서트가 열리고 10월 4일에는 장민호가 MC를 맡고 성리, 손태진, 박지현, 김희재 등 14팀이 출연하는 대규모 트로트 무대를 선보인다.연휴 마지막 날인 10월 5일에는 ‘가장 빛나는 순간, 가장 뜨거운 무대’를 부제로 한‘뮤지컬 스타 최정원의 DIVA ON STAGE‘가 열리고 9일에는 웅산 밴드, 이정식, 말로 밴드 등이 출연하는‘여수 재즈페스티벌’이 펼쳐진다.또 여수세계박람회장에서는 9일부터 3일간 세계 김밥＆소금 페스티벌이 열린다.개도와 금오도 등 부행사장에서도 섬의 특색을 살린 체험 프로그램이 이어진다.개도에서는 섬섬캠핑과 예술전시, 힐링＆웰니스, 해양레포츠, 섬음식시연회 등이 이어지고, 금오도에서는 비렁길 스탬프투어와 역사전시, 걷기투어 챌린지 등 섬의 자연과 문화를 직접 경험하는 체험 프로그램이 운영된다.특히 10월 2일부터 5일까지는 개도·금오도 등에서 제7회 국제청년섬워크캠프가 진행되고 10월 9일부터 10일까지는 개도에서‘낭만 섬 영화관’도 운영될 예정이다.조직위 김종기 사무총장은 “섬의 가치를 알리고 섬의 미래를 함께 생각하는 섬박람회 이야기를 만나려면 먼저 박람회장에 오셔야 한다”며 ”낮에는 세계의 섬을 만나고 밤에는 여수 밤바다에서 다양한 공연을 관람하면서 좋은 추억 남기시길 바란다”고 말했다.여수 류지홍 기자