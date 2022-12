서울 신규 브랜드 슬로건 뽑아주세요

새달 31일까지 4종 선호도 조사

서울시는 ‘아이서울유’(I·SEOUL·YOU)를 대신할 신규 브랜드 슬로건 선호도 조사를 28일부터 내년 1월 31일까지 한다고 27일 밝혔다.



시가 선정한 최종 후보는 ▲Seoul for you(서울 포 유) ▲Amazing Seoul(어메이징 서울) ▲Seoul, my soul(서울, 마이 소울) ▲Make it happen, Seoul(메이크 잇 해픈, 서울) 등 총 4개다.



시는 지난 8월 브랜드 슬로건 개발에 착수한 후 시민 공모를 추진해 슬로건 후보(안)를 선정하고, 국내외 2000명을 대상으로 사전 여론조사를 해 최종 후보를 뽑았다. ‘서울 포 유’는 서울시의 시정 철학인 ‘약자와의 동행’을 담은 슬로건으로, ‘당신을 위해 모든 게 준비된 서울’이라는 뜻이다. ‘어메이징 서울’은 전통·문화·예술의 중심지이자 놀이 공간으로 가득한 서울의 모습을 상징한다. ‘서울, 마이 소울’은 영혼을 뜻하는 영어 단어 소울과 서울의 발음이 비슷하다는 점에 착안해 ‘영혼을 채울 수 있는 도시’라는 의미를 담았다. ‘메이크 잇 해픈, 서울’은 모든 것을 실현할 수 있는 역동적인 도시라는 점을 강조했다.



국내외 누구나 서울시 엠보팅 사이트와 서울시 외국어 홈페이지에서 투표에 참여할 수 있다. 시는 시내 주요 역사, 서울광장, 광화문광장, 서울시청 로비 등 오프라인에서도 시민 의견을 받을 예정이다. 시는 선호도 조사 결과와 전문가 의견을 바탕으로 브랜드를 선정하고 내년 2월 발표할 계획이다.



최원석 서울시 홍보기획관은 “새로운 브랜드는 가고 싶고, 살고 싶고, 투자하고 싶게 만드는 서울의 비전과 매력·지향점을 담은 제2의 서울의 이름으로 만들겠다”며 “선호도 조사에 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.





조희선 기자