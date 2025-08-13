서울 ‘탄천변 동측도로’ 구조 개선 첫삽…교통사고 위험 줄인다



서울 탄천변 동측도로 구조 개선 사업 1구간 조감도. 서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 동남권 대규모 개발에 따른 교통 수요에 대응하고자 ‘탄천변 동측도로’ 구조 개선 사업을 본격적으로 추진한다고 13일 밝혔다.이 사업은 송파구 삼성교 북단에서 동남로 삼거리까지 약 4.9㎞ 구간을 개선하는 것이 핵심이다. 1구간(광평교사거리~동남로삼거리 0.6㎞)은 오는 2029년 상반기 개통을 목표로 추진한다. 2구간(삼성교 북단~광평교사거리 4.3㎞)은 올 하반기부터 차례대로 진행한다.1구간은 제방도로와 하단도로가 분리된 구간을 통합 정비하고, 비효율적으로 설계된 광평교사거리 교차로를 개선해 교통사고 위험을 줄이고 차량 흐름을 원활하게 만드는 데 중점을 둔다.이곳은 제방 상단도로와 하단도로가 나뉘어 운영되고, 광평교 교차로의 구조가 비정형적인 탓에 교통사고가 자주 발생한다. 시는 이번 사업을 통해 도로 구조를 정비하고 안전성을 높일 예정이다.특히 지하차도 상부에는 탄천과 자연스럽게 연결되는 ‘초록생태길’을 만들어 시민들이 산책과 조망, 휴식을 즐길 수 있는 공간도 함께 제공할 계획이다.사업이 완료되면 탄천동로와 동남로 간 연결성이 높아지고, 동부간선도로와 송파대로에 집중되던 교통량을 분산시켜 지역 교통난 해소에 크게 기여할 것으로 시는 기대했다.시는 공사 기간에는 탄천변에 임시 가도를 설치해 교통 혼잡을 최소화할 계획이다. 다만 차로수 조정이 불가피한 만큼, 광평교사거리~동남로삼거리 구간을 이용하는 시민들에게 협조를 당부했다.이날 송파구 문정동 숯내공원에서 열린 ‘탄천변 동측도로 구조개선사업’ 착공식에서 오세훈 서울시장은 “탄천변 동측도로 개통으로 인근 도로 병목현상 해소는 물론 교통량 감소로 차량이 더 여유롭고 시원하게 달릴 수 있게 될 것”이라고 말했다.임태환 기자