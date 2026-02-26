‘광주 군공항 이전’ 무안군민 설명회 무산

무안 “사업비 1조 지원방식 불명확”

이전 사업 또다시 장기 표류 우려



지난해 12월 17일 광주도시공사에서 열린 ‘광주 군공항 이전 6자 협의체’ 회의에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김용범 대통령실 정책실장, 김영록 전남지사, 강기정 광주시장, 안규백 국방부 장관, 김산 무안군수, 구윤철 기획재정부 장관, 강희업 국토교통부 제2차관.

광주시 제공

광주 군공항 무안 이전을 위해 국방부가2월 중개최할 예정이던 전남 무안군민 대상 설명회가 결국 무산됐다.정부와 광주시가 군공항 예비후보지에 지원하기로 한 사업비 1조원의 구체성이 부족하다는 이유를 들어 무안군이 설명회를 수용하지 않았기 때문이다. 대통령실이 적극 나서 속도를 내던 광주 군공항 무안 이전이 또다시 장기 표류하는 것 아니냐는 우려가 나온다.25일 전남도·무안군 등에 따르면 지난달 19일 대통령실은 광주 군공항 무안 이전 6자 협의체(기획재정부·국토교통부·국방부·광주시·전남도·무안군)가 참여하는 실무단 첫 협의를 진행한 결과 이전의 법적 절차인 국방부의 ‘예비 이전 후보지 지정’에 앞서 무안군민 대상설명회를 열기로합의했다.이어 국방부·광주시·전남도·무안군으로 구성된 4자 실무협의체가 이달 23~24일 중 설명회를 개최하는 방안을 논의해 왔지만 개최 시점을 확정하지 못했다.애초 6자 협의체는 이달 말까지 설명회에 이어 예비 이전 후보지 선정까지 마칠 계획이었다. 하지만 군민 대상 설명회가 지연되면서 차질이 불가피해졌다.무안군 관계자는 “현재 광주시와 정부가 제시한 자료에는 1조원 지원 방식이 명확하지 않다”며 “주민 수용성 확보를 위한 지원안이 구체화되지 않은 상황에서 설명회를 개최하기는 어렵다고 판단했다”고 설명했다.광주시 관계자는 “실무 협의에서 시 지원안에 대한 무안군의 의견과 보완 요구가 있었고 모두 반영해 제공했다”며 “일정을 재협의하고 이전 절차도 착실히 추진하겠다”고 강조했다.무안 임형주 기자