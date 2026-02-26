제주 관광객 벌써 200만명… 작년보다 12일 빨라

15인 단체 관광객에 1인당 3만원

中춘제·日직항노선 등 맞춤 전략

제주 관광시장이 뚜렷한 회복세를 보이며 봄을 재촉하고 있다.제주도는 지난 23일 기준 올해 제주 방문 관광객이 200만명을 돌파했다고 25일 밝혔다. 이는 지난해(3월 7일)보다12일 빠른 기록이다. 도는 연초부터 국내외 시장을 겨냥해 선제적으로 마케팅을 가동한 점이 주효했다고 분석했다.국내 시장에서는 1월 1일부터 단체 관광객 인센티브 정책을 즉시 시행해 정책의 연속성을 확보했다. 19일 기준 단체 인센티브 신청은 456건, 1만 2958명에 달했다. 수학여행과 기업 연수 등 단체 수요가 점차 되살아나는 모습이다.도는 15명 이상 단체 관광객을 대상으로 지역화폐인 탐나는전으로 1인당3만원을 지원하고 있다.해외 시장은 국가별 특성에 맞춘 전략을 펼쳤다. 중국 시장에선 ﻿춘제(1월 28일~2월 4일) 기간 환영 부스를 운영하며 관광 분위기를 조성했다. 일본은 지난해 12월 취항한 제주~후쿠오카 직항노선과 연계해 규슈 지역 언론 홍보와 박람회 참가로 수요 확대에 나섰다.﻿제주 강동삼 기자