신동원 서울시의원, ‘백사마을 재개발지역 내 길고양이 보호·관리 대책 마련 위한 토론회’ 개최

개발지역 길고양이 보호를 위한 서울시 차원의 메뉴얼 마련 필요



백사마을 길고양이 보호 관리 대책 토론회에서 개회사를 하고 있는 서울시의회 신동원 의원



백사마을 길고양이 보호 관리 대책 토론회에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다

서울시의회 보건복지위원회 신동원 의원(노원1, 국민의힘)은 지난 12일 서울시의회 제2대회의실에서 ‘백사마을 재개발지역 내 길고양이 보호·관리 대책 마련을 위한 토론회’를 개최했다.이번 토론회를 주관하고 좌장을 맡은 신 의원은 개회사를 통해 “재개발은 도시발전에 중요한 과정이지만 사람들이 떠나고 집이 철거되면서 길고양이들은 삶의 터전과 생존의 위협을 받는 상황에서 이 자리는 생명이 공존하는 도시를 만들기 위한 출발점이다”라며 참석자들에게 감사의 뜻을 전했다.발제자로 나선 김성호 한국성서대학교 교수는 서울시가 2015년 약 20만 마리였던 길고양이 수는 사업을 통해 10만 마리로 줄인 성과를 소개하며, TNR이 길고양이 개체수 조절에 중요한 역할을 해왔음을 강조했다. 김 교수는 또한 “재개발이 단순한 도시 환경 문제가 아니라 도시의 지속가능성과 주민 복지와 직결된 사안”임을 역설하며, 해외 주요 도시의 길고양이 보호 사례와 체계적인 관리 방안을 소개했다.토론에는 노원구의회 정영기 의원, 반딧불 송승현 회장, 동물자유연대 채일택 전략사업국장, 용산캣츠 최줄리 대표가 참석했고, 서울주택공사와 서울특별시 동물보호과 관계자들이 참여했다. 각 토론자는 재개발 지역에서 길고양이 보호의 중요성을 공감하며, 실효성 있는 관리 및 민관협력 체계 구축 필요성을 강조했다.대부분 토론자들은 “재개발 전후 철저한 사전 조사와 환경 계획 수립”, “시행사·건설사·주민 협의 및 민관 협력체계 구축”, “사료 지원 및 임시 급식소 설치”, “임시 계류장 마련과 입양 연계”, “지자체의 체계적 역할과 예산 지원” 등이 뒷받침되어야 함을 한목소리로 제기했다.특히 재개발·재건축 지역 내 길고양이 이동 문제와 TNR 사업의 중요성, 구조·치료·이동·임시 보호·입양 과정 등에 대한 구체적인 매뉴얼 마련 필요성에 많은 공감대가 형성됐으며, 동물자유연대 채일택 전략사업국장은 “서울시가 재개발·재건축 지역 내 길고양이 보호를 위한 구체적인 가이드라인을 수립해 전 자치구에 배포하는 것이 필요하다”고 제안했다.신 의원은 “오늘 토론회는 서울시 길고양이 보호·관리를 위한 민관협력의 첫걸음”이라며 “이번 논의를 토대로 길고양이 보호에 대한 실효성 있는 정책들이 마련되고, 서울시가 생명 존중의 도시로 한 단계 도약하는 중요한 계기가 될 것”이라고 기대감을 밝혔다.온라인뉴스팀