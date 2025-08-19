마포 연남·중동교 보도 3~4배 넓힌다

폭 2.5m 데크형 구조물로 개조

서울시는 홍제천과 불광천을 각각 지나는 마포구 성암로 내 연남교와 중동교의 보도 폭을 기존 대비 3∼4배 수준으로 확장한다고 19일 밝혔다.경의중앙선 가좌역과 디지털미디어시티역 인근에 위치한 연남교와 중동교는 경의선 선형의 숲과 인근 철도역, 녹지축을 연결하는 핵심 거점이다. 하지만 각각 도로 폭이 0.8m(연남교), 0.6m(중동교)로 매우 협소해 시민 불편이 컸다.시는 이번 사업을 통해 연남교와 중동교 상부 보도를 양방향 통행이 가능한 데크형 구조물로 개조해 보행폭을 2.5m 내외로 확장한다. 아울러 단순한 보도 폭 확장에 그치지 않고 하천변 진입로 구간도 함께 정비해 보행 편의성을 세밀하게 개선한다.이번 공사는 경의선 선형의 숲 공사 일정과 연계해 오는 12월 준공을 목표로 추진한다. 시는 이번 사업을 통해 경의선 선형의 숲과 연남동, 가좌역, 디지털미디어시티역 등 주요 생활거점 간의 ‘원스톱 보행 네트워크’를 완성할 계획이다.김창규 시 균형발전본부장은 “앞으로도 숲길, 하천, 교량 등 도시 공간을 유기적으로 연결해 시민 누구나 걷기 편한 서울을 만들겠다”고 말했다.안석 기자