남창진 서울시의원, ‘송파구민 대합창’ 참석… 광복 80주년 기쁨 함께 나눠

취직에 지친 당신 ‘취얼업’ [현장 행정]

송파구 8.15 빛을 되찾은 날 기쁨의 합창 1815명 주민들과 함께 불러


제80주년 광복절 기념 송파구민 대합창 행사에 참석한 남창진 의원


서울시의회 도시안전건설위원회에서 의정 활동 중인 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 지난 14일 송파구 서울놀이마당에서 개최된 ‘제80주년 광복절 기념 송파구민 대합창(부제:8.15 빛을 되찾은 날 기쁨의 합창)’에 참석해 광복 80주년의 기쁨을 주민들과 함께 불렀다.

송파구에서 개최하는 8.15 광복절 기념 주민 합창 행사는 2023년에 시작해 3년째를 맞고 있으며 올해는 5세 어린이부터 90세 어르신까지 대학생·주부·광복회원 등 다양한 주민 1815명이 합창단원으로 참가했다.


제80주년 광복절 기념 송파구민 대합창 행사 전경


남 의원은 주민 합창단과 함께 태극기를 흔들며 ▲독립군 애국가 ▲아름다운 강산 ▲아름다운 나라 ▲아! 대한민국’ ▲내 나라 내 겨레’ ▲홀로아리랑 ▲광복절 노래 등 총 7곡을 연속해서 부르고 만세 삼창을 외친 후 행사를 마무리했다.

남 의원은 “자유 대한민국에서 주민들과 함께 기쁨의 합창을 함께 부를 수 있는 것은 순국선열들의 고귀한 희생이 있었기 때문임을 다시 한번 더 생각하고 전쟁으로 고통받고 있는 우크라이나 지역과 팔레스타인 가자 지구에도 조속한 종전으로 평화의 시간이 오기를 희망한다”라고 행사에 참가한 소감을 밝혔다.


온라인뉴스팀
