“공정률 63%로 새달 중 완공… 역대 가장 성공한 APEC 될 것”

두 달여 앞둔 경주 APEC 현장



21일 열린 ‘2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 추진 상황 보고회’에서 김상철 경북도 APEC준비지원단장이 언론사 관계자들에게 준비 과정을 설명하고 있다.



21일 국립경주박물관 앞마당에서 APEC 정상회의 만찬장 신축 공사가 진행되고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“2개월여 앞으로 다가온 ‘2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 성공 개최를 위해 비상근무 체제에 돌입했습니다.”21일 오후 경북 경주화백컨벤션센터(HICO) 1층 입구를 들어서자 목재 절단기가 요란한 소리를 내며 돌아가고 있었다. 근로자들도 분주히 오갔다. 김상철 경북도 APEC준비지원단장은 “이곳은 APEC 정상회의장으로 사용될 곳으로 현재 건축·토목·전기·통신·리모델링·승강기 등 분야별 작업이 한창 진행 중이다”면서 “공정률 63%로 예정대로 9월 중 완공된다”고 말했다.김 단장은 지난해 6월 경주가 2025년 APEC 정상회의 개최지로 결정된 뒤부터 현장에 24시간 상주하며 준비 업무를 총괄하고 있다. 그는 “지난해 APEC 정상회의 개최지 결정이 늦어지면서 2005년 부산 개최 때보다 준비 기간이 3개월 정도 짧지만 모든 준비가 순조롭게 진행되고 있다”고 했다.이곳에서 차로 10분 정도 거리에 있는 경주국립박물관 앞마당에서는 대형 목조 건물의 골조·벽체 공사가 한창이었다. 김 단장은 “APEC 정상회의 때 의장국 초청 만찬장으로 사용될 곳”이라며 “외국 정상들에게 가장 한국적인 미를 보여주기 위해 목재 건물에 석조계단, 서까래, 열어들개문(들개장), 처마 등을 설치할 계획”이라고 설명했다.그러면서 김 단장은 “APEC 정상회의 기간 회원국 정상들과 글로벌 최고경영자(CEO)들이 묵을 숙소(PRS)를 정비하고 있으며, 수천명의 내외신 기자들이 사용할 국제미디어센터도 새로 짓고 있다”면서 “9월 중 모든 준비를 끝내고, 1개월간 리허설할 예정”이라고 밝혔다.경북도는 이날 오전 경주 힐튼호텔에서 경주 APEC 정상회의 개최 준비 현장 설명회를 열었다. 설명회에는 국내 언론인 100여명이 참석했다. 김학홍 경북도 행정부지사는 “경북도는 역대 가장 성공적인 APEC 정상회의 개최를 위해 중앙정부와 경주시 등과 긴밀하게 협력하고 있다”면서 “경주 APEC 정상회의가 한국의 국제적 위상 제고와 지역경제 활성화에 중요한 모멘텀이 될 수 있도록 경북도민은 물론 국민들의 많은 관심과 협조를 당부드린다”고 했다.경주 APEC 정상회의는 오는 10월 27일부터 11월 1일까지 엿새간 진행되며, 최종 고위관리회의, 외교 통상 합동 각료회의, 정상회의가 열린다. 행사 기간 경주 보문단지에는 하루 최대 회원국 대표단 7000~8000명과 경호 관련 2만여명이 상주할 것으로 알려졌다.글·사진 경주 김상화 기자