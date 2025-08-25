장성군, 신소득 틈새작목 ‘쪽파’ 수경재배···고소득 작목 성장

서울Pn

신소득작목 ‘쪽파’ 수경재배 성공···고소득 가능성 확인
시범농가 현장간담회…김한종 군수 “틈새 소득작목 육성”


김한종 장성군수가 쪽파 수경재배 시범단지 농가에서 재배 상황을 살펴보고 있다. (장성군 제공)


장성군이 농가들의 신소득 틈새작목으로 육성한 ‘쪽파’ 수경재배가 성공적으로 추진돼 고소득 작목으로 기대를 모으고 있다.

군은 지난 21일 삼계면 화산리 쪽파 수경재배 시범농가에서 현장간담회를 가진 결과, 자체사업으로 추진한 쪽파 수경재배 시범사업이 농가들의 적극적인 호응 속에 성공을 거둬 고소득 작목으로 성장 가능성을 확인했다고 25일 밝혔다.

군은 지난해부터 올해까지 3농가 0.5ha(헥타르) 규모로 쪽파 수경재배 시범단지를 조성했다. 수경재배는 노지 쪽파보다 10일 정도 재배기간이 짧아 30~40일이면 수확이 가능하다. 연중 생산량도 3배 이상 많아 농가 소득 증대에 도움이 큰 것으로 분석됐다.

김한종 장성군수는 “수경재배 쪽파가 우리 군 틈새 소득작목으로 자리잡을 수 있도록 기술 지원과 시설 확대를 이어갈 방침”이라며 “추가적인 신규 소득작목 발굴·지원도 적극 추진하겠다”고 말했다.


임형주 기자
