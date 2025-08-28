강남구 “마케팅부터 세금까지 찾아가서 알려드려요”

서울Pn

9월 2일부터 찾아가는 상인교육 운영


  •
서울 강남구의 찾아가는 상인교육 프로그램에서 상인들이 수업을 듣고 있다.
강남구 제공


서울 강남구는 9월 2일부터 11일까지 전통시장을 대상으로 ‘찾아가는 상인교육’을 운영한다고 28일 밝혔다. 이 프로그램은 상인들의 디지털 활용과 경영 역량 강화를 통해 시장 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

교육은 영동전통시장, 강남개포시장, 도곡시장 등 3개 시장, 총 60여 개 점포를 대상으로 진행된다. 시장별 수요 조사를 바탕으로 공통 주제를 중심으로 한 맞춤형 강좌를 제공한다. 전문 강사가 직접 시장을 방문해 집합교육과 점포별 1대 1 컨설팅도 진행한다.

강좌는 ▲디지털 온누리 사용법 ▲스마트폰 및 디지털기기 활용 ▲성공상인의 5가지 조건 ▲디자인 경영 ▲세무상식 및 기초회계 ▲경영전략과 경영관리 ▲SNS 마케팅 ▲시장조직 활성화 ▲특화상품 개발 및 마케팅 전략 등 총 9개 주제로 구성됐다. 교육은 회차별 3시간 이내로 진행되며, 이론과 실습을 병행하는 실무 중심 과정이다.

교육에는 소상공인시장진흥공단 교수진, 경영지도사, 세무사 등 6명의 전문 강사진이 참여한다. 강사진은 점포 운영에 꼭 필요한 경영 전략, 세무 지식, 마케팅 기법 등을 실제 사례를 바탕으로 전수한다.

조성명 강남구청장은 “앞으로도 전통시장이 지역경제의 중심으로서 활력을 이어갈 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.


김동현 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
