서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, 청년 금융 타임머신 서비스 개시…5년 후

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 숨은 독립유공자 230명 찾았다…보훈부에

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원구 청소년 정책, 전국 우수사례로 수상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악 ‘강감찬대로’ 개발 청사진 나왔다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

광진구 진로직업체험지원센터, 대학 연계 ‘라이즈 사업’ 참여…“서울시 최초”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

대학과 연계해 진로·창의 교육 제공


  •
서울 광진구청 전경. 광진구 제공


서울 광진구는 광진구 진로직업체험지원센터가 서울시 25개 자치구 중 최초로 ‘서울 라이즈 미래키움 사업’에 참여해 지역 대학과 함께 청소년 맞춤형 진로·창의 활동 프로그램을 운영한다고 29일 밝혔다.

서울 라이즈 미래키움 사업은 건국대, 동국대, 덕성여대, 서울시교육청 등이 참여하는 협력 프로젝트로, 지역사회와 함께 성장하기 위해 초등 늘봄학교 운영, 진로 탐색 등을 지원하는 사업이다.

광진구 진로직업체험지원센터는 이 사업을 통해 3년간 약 2억 2500만원의 예산을 확보했으며, 올해 7월부터 2026년 2월까지 초·중학생 7000여 명을 대상으로 40개 프로그램을 운영할 계획이다. 현재까지 5개 학교, 1500명의 학생이 다양한 프로그램에 참여했다.

프로그램은 학생 발달단계와 흥미를 반영해 진로 탐색, 창의 활동, 특강 등을 제공한다. 학교로 직접 찾아가거나 센터 강의실에서 진행된다.

김경호 광진구청장은 “어릴 때부터 다양한 체험활동을 통해 자신의 적성과 진로를 탐색해 보는 과정이 꼭 필요하다”며 “앞으로도 지역 대학과 협력해 청소년들이 자기 주도성과 미래 역량을 키울 수 있는 다양한 프로그램을 지원하겠다”고 말했다.


서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

이중섭·박수근… 노원에 뜬 미술 거장들[현장 행정]

노원아트뮤지엄 ‘한국 근현대…’展

동대문 재활용 이끌 ‘자원순환 정거장’ 활짝

삼육보건대·지역 기관 모여 개소식 종이팩 수거·세척 체계 구축 등 협력

“장애인·노인 승강기로 편하게 양평교 다녀요”

영등포, 보행 약자 위해 2대 설치 안양천 체육시설 등 접근성 향상

강서 옛 염강초 부지 ‘유아교육 거점’ 새 옷

서울유아교육진흥원과 이전 MOU 평생학습관 등 기존 인프라와 연계 2030년 개원 목표로 지원 체계 강화

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr