도봉구, 1인 가구 실태 집중 조사…고시원·여관까지도

9~10월 2개월간, 대면·심층 조사 등
잠재적 고립위험 1인 가구 집중 조사


서울 도봉구청사. 도봉구 제공


서울 도봉구가 이달부터 다음 달까지 2개월간 사회적 고립 1인 가구 실태 집중 조사를 실시한다고 1일 밝혔다.

기존 전기·가스 체납, 질병, 실직 등의 사유로 관리돼 오던 1인 가구뿐만 아니라, 잠재적 위험 요인을 가진 고립위험 1인 가구까지 대상 범위를 넓혀 조사할 계획이다. 고시원, 여관, 찜질방 등 주거 안정성이 떨어지는 비정형 주거지에 거주하거나 만성음주, 정서불안, 이웃 간 갈등 등 정서적·사회적 요인으로 고립이 우려되는 1인 가구가 해당한다.

조사는 주민등록 사실조사와 연계해 실시하며 ▲1단계 대면 조사 ▲2단계 심층 조사 ▲3단계 복지서비스 연계로 진행된다.

먼저 통장이 1인 가구 집을 방문해 일차적으로 위험징후 등을 확인한다. 위험징후가 포착된 가구에 대해서는 복지 담당 공무원이 해당 가구를 방문해 심층 복지 상담을 실시한다. 상담 결과는 대상자별로 ▲관계 지원군 ▲일상 지원군 ▲일상위험 고립군 ▲집중 관리군 ▲긴급 위기군으로 나누고 맞춤 복지 서비스를 연계한다.

오언석 도봉구청장은 “이번 조사로 잠재적 고립위험 가구를 선제적으로 찾아내 지원하고자 한다”며 “1인 가구에 대한 돌봄·지원망을 굳건히 해 단 한 분도 소외되지 않고 필요한 서비스를 받을 수 있도록 하겠다”고 말했다.


유규상 기자
