남궁역 서울시의원, 市투심 보류된 동대문구 시립도서관, 서울시 책임 있는 추진과 소통 촉구

제332회 임시회 시정질문으로 동대문구 시립도서관 추진 지연 문제 질의

남궁 의원, 투자심사 보류로 주민 불안 가중, 면밀한 준비와 적극 소통 촉구



제332회 임시회 시정질문을 하는 남궁역 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 환경수자원위원회 남궁역 의원(국민의힘, 동대문3)은 제332회 임시회 시정질문을 통해 동대문구 전농동 서울시립도서관 건립과 관련하여 투자심사 보류에 대한 책임과 준비 부족 문제를 집중적으로 지적, 서울시의 책임 있는 추진과 지역 소통을 촉구했다.서울시는 2019년 권역별 시립도서관 건립 계획을 발표한 이후, 2020년부터 동대문 시립도서관에 대한 타당성 검토와 투자심사, 공유재산 심의 등 절차를 진행해왔다. 2023년에 설계를 공모하여 작년 2월부터는 설계 용역을 시작하고 사실상 마무리 단계에 있었으나, 지난 7월 투자심사위원회에서 사업 타당성 부족, 운영적자 우려, 세부운영계획 미비 등을 이유로 ‘보류’ 판정받았다.이에 남궁 의원은 “올해 초 만해도 서울시로부터 11월에 가림막을 설치하고 내년 봄 착공하는 것으로 보고받고 주민들에게도 안내했다. 그러나 투자심사 보류로 지연이 불가피한 상황이며, 이러한 중대한 사안을 주민들과 의원들에게 제때 알리지 않았다”며 “이로 인해 주민들은 서울시가 사업을 포기한 것 아니냐는 불신을 갖게 됐고, 지역 곳곳에 현수막이 걸리고 SNS에서도 ‘서울시가 의지가 없다’는 비판이 확산되고 있다”고 지적했다.남궁 의원은 “동대문구 시립도서관은 서울시립도서관 중 가장 규모가 크고, 공모전까지 거친 중요한 사업임에도 불구하고 투자심사에서 보류되는 것은 납득하기 어렵다”면서 “문화본부가 준비 부족으로 대형사업의 신뢰도를 떨어뜨리고 있다”고 비판했다.남궁 의원은 향후 일정에 대해서도 우려를 나타냈다. 투자심사가 3개월 지연될 경우 전체 일정이 차질을 빚게 되고, 공사발주가 내년이 될 경우 자재비와 공사비 상승까지 불가피하다는 것이다. 이에 문화본부장은 10월 재심사를 통과한다는 것을 전제로 약 9개월 정도 지연된다고 답변했다.끝으로 남궁 의원은 “서울시는 지역구 의원 및 주민들과 적극적으로 소통해야 하며, 이번 동대문구 시립도서관은 차질 없이 건립되어야 한다”고 강조했으며 “10월 투자심사에서는 확실히 통과될 수 있도록 만전을 기해달라”고 당부했다.온라인뉴스팀