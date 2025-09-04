오세훈 “한강버스, 서울의 명물 기대… 시민 여가문화 바뀔 것”

‘한강, 서울의 미래’ 토론회 개최



3일 서울 영등포구 국회 의원회관에서 열린 ‘한강, 서울의 미래’ 토론회에서 오세훈 서울시장이 축사를 하고 있다.

오세훈 서울시장은 3일 “한강버스 개통이 불과 2주가 남지 않았는데, 서울시민들의 여가 문화는 한강버스 이전과 이후로 나뉘게 될 것”이라고 말했다.오 시장은 이날 국회에서 열린 ‘한강, 서울의 미래’ 토론회에서 “많은 시민들이 (한강버스로) 퇴근을 하면서 하루동안 받은 스트레스를 다 날려 버릴 수 있는 힐링 공간이 될 것이다. 서울 관광객이라면 꼭 한번 타봐야 하는 서울의 명물로 등극될 것”이라고 기대했다.오 시장은 1기 시정 시기인 2006년 시작한 ‘한강 르네상스’를 언급하며 한강버스에 대한 여당의 공세에 대해서도 적극 반박했다. 그는 “과거 20년 전 한강 르네상스 프로젝트를 시작할 때가 기억이 난다. 그때도 똑같았다”고 지적했다. 이어 “당시 상대 정당은 ‘특혜다’, ‘토목이다’, ‘자연성 회복 파괴다’ 등 이치에 닿지 않는 비판들을 난무했다”며 “비판들을 이겨내고 자전거길, 산책로, 반포 한강공원을 포함한 4곳의 공원을 마련한 기억이 주마등처럼 스쳐 지나간다”고 했다.또 “(기존 한강은) 나무 한 그루 풀 한 포기 제대로 건사하지 못하고 홍수가 한 번 있으면 싹 쓸려 내려가는 곳으로 치수의 관점에서만 관리되는 곳이었다”며 “20년 전 정책이 시작된 이후 상전벽해와 같은 변화가 이뤄졌다”고 했다. 그러면서 “지금 한강은 서울시민들이 여가 시간에 정말 여유롭게 쉴 수 있고 유용한 공간이 됐다”고도 했다. 앞서 더불어민주당은 한강버스 특혜 의혹을 제기하는 등 비판을 이어간 바 있다.이날 토론회는 유흥주 한강시민위원회 위원장이 좌장을 맡았고, 임현택 국민대 특임교수가 기조발표를 맡았다. 아울러 박동진 이크루즈 대표이사, 박진영 서울시 미래한강본부장, 김상혁 가천대 교수등이 토론자로 참여해 한강버스, 그레이트 한강, 도시 브랜드 한강 등을 주제로 도입 취지와 향후 발전 방향에 대해 논의했다.한편 한강버스는 마곡·망원·여의도·잠원·옥수·뚝섬·잠실 등 7개 선착장을 오가는 수상 대중교통으로 오는 18일 정식 개통을 앞두고 있다. 요금은 편도 3000원, 청소년 1800원, 어린이 1100원이다. 5000원을 추가하면 기후동행카드로도 한강버스를 탑승할 수 있다.유규상 기자