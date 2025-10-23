부산, 반도체 설계 인력 양성에 나선다

팹리스산업협회 등과 업무협약

부산시는 22일 시청에서 대한상공회의소, 한국팹리스산업협회, 한국전력소자산업협회와 ‘부산 팹리스 생태계 조성을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 비수도권 지자체 최초로 반도체 설계 전문 인력 집중 양성 협력체계를 구축하기 위해서다. 팹리스는 반도체를 생산하지 않고 설계를 전문적으로 하는 반도체 회사다.시는 협약을 통해 내년부터 ‘부산 팹리스 아카데미’ 사업으로 연간 100명의 반도체 설계 전문 인력을 양성하고, 장기과제로 부산에 팹리스 단지를 조성하고 지원체계를 구축한다. 부산 펩리스 아카데미는 내년에 대한상의 부산인력개발원에서 관련 학과 재학생과 취업 준비생을 대상으로 연 900시간의 실기 중심 반도체 설계 훈련을 교육하는 방식으로 시범 운영된다. 이준승 부산 부시장은 “부산이 기장 전력반도체센터로 생산·인증 기반은 구축했으나, 설계 기반은 취약했다”며 “ 반도체 전주기 생태계를 완성해 팹리스 기업이 찾아오는 도시로 도약할 것”이라고 말했다.부산 구형모 기자