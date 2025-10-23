“시련 딛고 다시 일어났어요!”…‘경기 재도전학교’ 수료생 넉 달 만에 25% 취·창업

서울Pn

경기도는 올해 ‘경기 재도전학교’의 교육생 약 25%가 교육 수료 4개월 만에 취업 또는 창업에 성공했다고 23일 밝혔다.

‘경기 재도전학교’는 취업이나 창업 실패를 경험한 뒤 다시 도전할 수 있도록 돕는 프로그램이다. 심리 치유, 실패 원인 분석, 전문가 코칭 등을 통해 자신감을 회복하고 현실적인 재도전 계획을 세우도록 지원한다.

올해는 평균 경쟁률 6.3대 1을 기록하며 총 4기, 200명이 참여했다. 교육 과정은 힐링 프로그램을 시작으로 강점 분석, 천하제일 실패왕 선발대회, 재도전 계획서 작성, 인생 퓨처맵(미래 지도) 수립 등으로 구성됐다.

올해 5월 말과 6월 중순에 수료한 1기·2기 교육생의 취·창업 현황을 10월 15일 기준으로 조사한 결과, 취업을 희망한 수료생 55명 중 21명(38.2%), 창업을 희망한 수료생 38명 중 2명(5.3%)이 재도전에 성공했다. 전체 수료생의 24.7%가 교육 수료 후 4개월 만에 새로운 일자리를 찾거나 창업했다. 이들은 스마트스토어, 무역업, 교육, 서비스, 복지 등 다양한 분야에서 활동 중이다.

또 8월 말에 진행한 3기 교육생 중 수료 후 1개월 만에 9명(25.0%)이 취업하고 1명(6.3%)이 창업에 성공했다.

시범 운영한 지난해 수료생도 취업 희망자 34명 중 22명(64.7%), 창업 희망자 14명 중 5명(35.7%)이 재도전에 성공해, 전체 수료생의 절반이 넘는 56.3%가 새로운 진로를 찾았다.

경기도는 올해부터 경기도평생교육진흥원, 경기도일자리재단, 경기도시장상권진흥원 등과 협력해 맞춤형 취·창업 연계를 강화하고 있다. 내년에는 경기신용보증재단의 소상공인 지원 자금 대상에 재도전학교 수료생을 포함해 창업 준비 단계부터 적극적으로 지원할 계획이다.

오광석 경기도 미래평생교육국장은 “앞으로 더 많은 도민이 실패를 딛고 다시 일어설 수 있도록 재도전학교를 확대해 나가겠다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지




